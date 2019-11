Ministerstvo spravodlivosti chce zriadiť nový inštitút, ktorý by mal riešiť absenciu sudcov

BRATISLAVA 2. februára (WebNoviny.sk) - Návrh zákona o takzvaných hosťujúcich sudoch je dokončený. Vyplýva to z materiálu, ktorý predložilo v piatok ministerstvo spravodlivosti do medzirezortného pripomienkového konania.

Zriadenie nového inštitútu

Hlavným cieľom návrhu zákona je efektívne nahradiť sudcov, ktorí dočasne z rôznych príčin nemôžu vykonávať svoju prácu. Rezort podľa predloženého materiálu plánuje zaviesť zákon do praxe s účinnosťou od 1. júla tohto roka.

Potreba zriadenia nového inštitútu vyplynula predovšetkým z hĺbkového auditu slovenského súdnictva, ktorý zadala ešte za svojho pôsobenia v kresle ministerky Lucia Žitňanská (nezaradená). Obdobné inštitúty fungujú aj v zahraničí, kde sa takýmto spôsobom riešia dlhodobé práceneschopnosti sudcov, materské dovolenky či iné dôvody.

Riešenie dočasnej absencie sudcu

„Návrh zákona bol vypracovaný v rámci pracovnej skupiny zriadenej na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky v nadväznosti na odporúčania zo Správy k stavu justície na Slovensku vypracovanej Európskou komisiou pre efektívnu justíciu (CEPEJ),“ uvádza sprievodný materiál dôvody návrhu zákona.

„Účelom návrhu zákona je zavedenie inštitútu hosťujúceho sudcu, a to s cieľom vytvoriť predpoklady pre riešenie situácií, ktoré dočasne negatívne ovplyvňujú fungovanie súdov tým, že znamenajú dočasnú absenciu zákonného sudcu (napríklad materská alebo rodičovská dovolenka, prerušenie výkonu funkcie sudcu, stáž sudcu a podobne),“ dopĺňa stanovisko ministerstva.

Problémom nie je málo sudcov

Sudcovské stavy volajú dlhodobo po navýšení ich stáleho počtu z dôvodu nedostatočného personálneho obsadenia. Audit justície, ktorý vykonala medzinárodná organizácia CEPEJ (The European Commission for Efficiency of Justice – Európska komisia pre efektívnu justíciu) však tento nedostatok priamo nepotvrdil.

Správa uviedla, že hlavným problém slovenského súdnictva nie je v nedostatočnom personálnom obsadení, ale v iných faktoroch. V budúcnosti má rezort vypracovať aj súdnu mapu, ktorá by zmenila organizáciu a tiež špecializáciu jednotlivých pracovísk.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !