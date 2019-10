Ministerstvo školstva zastavilo konanie vo veci registrácie Slovenskej akadémie vied

BRATISLAVA 20. septembra (WebNoviny.sk) - Ministerstvo školstva po prerokovaní s generálnou prokuratúrou poslalo Slovenskej akadémii vied (SAV) rozhodnutie o zastavení konania vo veci registrácie SAV, ktoré vydalo 10. septembra. Rozhodnutie vyplýva z návrhu generálnej prokuratúry, na ktoré sa obrátila samotná SAV.

Ministerka školstva SR Martina Lubyová prerokovala obsah návrhu s príslušným prokurátorom generálnej prokuratúry a opätovne sa uistila o správnosti výrokov a doterajších postupov ministerstva, a to najmä v zákone o verejných výskumných inštitúciách, že konanie sa má zastaviť, pretože lehoty, ktoré boli určené v zákone o SAV, akadémia nedodržala. Preto sa musel aplikovať zákon o verejných výskumných inštitúciách s ustanovením o zastavení konania. "Na rokovaní sa opätovne potvrdila správnosť chápania zákonnej úpravy zo strany rezortu školstva," uvádza sa v stanovisku ministerstva školstva, ktoré agentúre SITA poskytol odbor komunikácie a protokolu.

Iné konanie v rozpore so zákonom

Generálna prokuratúra v upozornení konštatovala, že "ministerstvo v súlade a v termínoch vyplývajúcich zo zákona o SAV požiadalo zriaďovateľa o doplnenie chýbajúcich údajov s tým, aby mohol byť zrealizovaný zápis do registra od 1. júla. Zriaďovateľ v zákonom stanovenej lehote požadované údaje nedoplnil a tieto postupne dopĺňal. Ministerstvo preto doposiaľ neuskutočnilo zápis navrhovaných údajov do registra".



Ako ďalej uvádza ministerstvo v stanovisku, "opätovne sa teda potvrdilo, že iné konanie MŠ by bolo v rozpore so zákonom" a tiež informovalo, že v najbližších dňoch zamestná špecializovaného pracovníka na priebežné sprostredkovávanie komunikácie medzi štatutármi organizácií v rámci pracovných skupín, ktoré od budúceho týždňa začnú pracovať na riešení stavu v oblasti administratívy a sociálnych otázok spojených s plánovanou transformáciou. Štatutári organizácií budú pozvaní na rokovania pracovných skupín, ktoré budú riešiť administratívne otázky spojené s právnou formou organizácií.

Upravili splátkové kalendáre

Pri riešení momentálneho stavu Výskumná agentúra vydá usmernenie vo veci výzvy Dlhodobý strategický výskum (DSV), ktoré umožní SAV hlásiť sa do tejto výzvy v ľubovoľnej právnej forme. Týmto krokom sa odstraňuje akákoľvek pochybnosť o možnosti účasti SAV a jej ústavov vo výzvach DSV bez ohľadu na ich právny status. V súvislosti s vydaním usmernenia sa plánuje posun termínu uzatvorenia výzvy na 31. decembra tohto roku. Zmenu vítajú aj predstavitelia vysokých škôl, ktorí začali intenzívne pracovať na výzvach až od začiatku školského roka. Čerpanie zdrojov ani iné parametre sa týmto posunom neovplyvnia.



Ministerstvo ďalej upravilo splátkové kalendáre dotknutým organizáciám SAV, ktoré platia korekcie v oblasti eurofondov. Ministerstvo sa tiež v záujme SAV odvolalo na ministerstvo financií vo veci korekcie vo výške 730-tisíc eur, ktorú má SAV zaplatiť v súvislosti s nezákonným postupom Úradu SAV pri verejnom obstarávaní nábytku vyhlásenom v roku 2015.

Parlament v utorok 11. septembra schválil novelu zákona o vysokých školách, do ktorého bola vložená novela zákona o SAV. Schválením novely sa akadémia vrátila do tej podoby, v akej bola pred 1. júlom 2018, teda do formy rozpočtovo-príspevkovej organizácie.

