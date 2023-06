Ministerstvo školstva vôbec nerieši diskriminačné zaraďovanie rómskych žiakov do špeciálnych tried

V prípade diskriminačného zaradenia rómskych žiakov so špeciálnych tried sa im dostalo zadosťučinenie, ale napriek zmenám vo vedení rezortu školstva nevidno podporu či iniciatívu na zlepšenie situácie. Vo svojom stanovisku k súdnemu rozsudku vo veci diskriminačného zaradenia rómskych žiakov do špeciálnych tried to uviedol zastupujúci predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Peter Pollák ml.

Diskriminácia menšiny

„Súd uznal, že ich škola v Hermanovciach zaradila do špeciálnych tried diskriminačne len preto, že sú Rómovia.

Žiakom tak bolo upreté ďalšie vzdelávanie, čo malo neskôr vplyv aj na ich možnosti zamestnania. V krátkej dobe je to už druhý prelomový rozsudok, ktorý uznal diskrimináciu rómskych žiakov. Minulý mesiac to bol rozsudok vo veci diskriminácie žiakov v čisto rómskej škole v Starej Ľubovni,“ píše sa v stanovisku.

Riešenie vidí Pollák napríklad aj v povinnom predškolskom vzdelávaní pre deti od troch rokov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Opatrenie by mohlo pomôcť s integráciou i so zastavením procesu infridžmentu, ktorý voči Slovensku vedie Európska komisia už od roku 2015, a to práve z dôvodu zaraďovania zdravých rómskych detí do špeciálnych tried a škôl, a tiež pre školy a triedy s výlučne rómskymi žiakmi. Slovensku za to hrozia pokuty.

Dlhodobo neriešený problém

„Žiaľ, podobné prípady nie sú výnimkou ani dnes. S europoslancom Petrom Pollákom st. sme na problémy nesprávneho zaraďovania detí alebo čisto rómskych tried a škôl upozorňovali dlhé roky,“ uviedol Pollák ml. Poukázal tiež na to, že v minulosti sa politici problematike diskriminácie nevenovali, a to aj napriek mnohým varovným signálom.

Pollák ml. pripomenul, že v roku 2015 zareagovala vlády Roberta Fica (Smer-SD) na obvinenia z Bruselu tvrdením, že v osadách častejšie dochádza k incestu. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu podľa neho o problémoch dlhodobo vie, pokrok však nezaevidoval ani za čias ministra Branislava Gröhlinga (SaS), a ani pod vedením súčasného ministra Jána Horeckého. „Vyzerá to, ako keby si zlepšením vzdelávania Rómov nechceli zašpiniť ruky. A teraz pred voľbami to platí ešte viac,“ dodal.

Padol rozsudok

Štát, zastúpený ministerstvom školstva, sa pri vzdelávaní rómskych žiakov v Základnej škole s materskou školou v Hermanovciach dopustil diskriminácie. Podľa súdu tým porušil ich ústavné právo na primerané vzdelanie. Vo svojom rozsudku to konštatoval Krajský súd v Prešove, ktorý sa v prípade diskriminácie trojice žiakov, podľa žaloby neoprávnene vzdelávaných v špeciálnych triedach, zaoberal odvolaním oboch sporných strán voči rozsudku okresného súdu.

Odvolací senát vo väčšine potvrdil predchádzajúci rozsudok prvostupňového súdu z novembra 2021, ktorý konštatoval, že rómske deti boli vzdelávané v špeciálnych triedach nezákonne. Krajský súd nariadil ministerstvu, škole a Súkromnému centru špeciálno-pedagogického poradenstva v Prešove, ktoré vykonávalo psychologickú diagnostiku detí, ako tretiemu žalovanému, napísať poškodeným ospravedlňujúci list a zaplatiť každému z troch žalobcov nemajetkovú ujmu vo výške 5 000 eur a trovy súdneho konania. Voči rozhodnutiu krajského súdu sa nie je možné odvolať.

