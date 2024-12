Ministerstvo školstva a koaliční poslanci hazardujú s peniazmi z Plánu obnovy, Gröhling upozornil aj na omeškanie plánovanej reformy

Nekonanie ministerstva a koaličných poslancov ohrozujú investície do školstva z Plánu obnovy. Tvrdí to bývalý minister školstva a poslanec Národnej rady SR Branislav Gröhling (SaS).

Tri dôležité výzvy

Rezort školstva môže podľa neho meškať pri troch úlohách, ktoré ukazuje semafor Plánu obnovy pre školstvo pri tretej platbe. Týkajú sa uzavretia výziev na rozvoj vysokých škôl, právneho nároku na miesta v škôlke pre deti od troch rokov a počet päťročných detí v škôlkach.

Prostriedky z Plánu obnovy by mali prísť v rámci štyroch platieb, pričom prvé dve už dorazili. Strana SaS o tom informovala v tlačovej správe.

„Ešte pred odchodom z ministerstva sme počas leta splnili úlohy potrebné na jesennú platbu. Ministerstvo školstva ale zastavilo prácu na niektorých úlohách, čo ohrozí tretiu platbu z Plánu obnovy, ktorá má termín na jar. Okrem toho poslanci OĽaNO priniesli do parlamentu návrh zákona, ktorý môže ohroziť aj štvrtú platbu. Tá predstavuje 924 miliónov eur,“ poukázal Gröhling.

Pomoc nadaným deťom

Doplnil, že ministerstvo možno nesplní ani ďalšiu úlohu, a to Katalóg podporných opatrení, ktorý by mal pomôcť nadaným žiakom, i žiakom s problémami.





Katalóg pripravili, no podľa bývalého šéfa rezortu školstva ministerstvo dosiaľ nevyhodnotilo 300 pripomienok, ktoré k nemu prišli. Na základe harmonogramu by mal byť katalóg schválený do konca roka 2022, no vzhľadom na nevyhodnotené pripomienky už nebude môcť byť predložený na parlamentnú schôdzu do konca roka.

Návrh poslancov hnutia OĽaNO tiež podľa Gröhlinga ohrozuje poslednú platbu z Plánu obnovy, vo výške viac než 920 miliónov.





„Svojím návrhom zákona posúvajú časť reformy poradní o jeden rok. Podmienky ich financovania a personálneho zabezpečenia nadobudnú účinnosť až v roku 2024. Lenže táto úloha má byť splnená na začiatku roka 2023. Znamená to, že samotní koaliční poslanci môžu svojím konaním ohroziť financie pre školstvo,“ zakončil bývalý minister školstva.

