Ministerstvo predstavilo dva modely spôsobu voľby riaditeľa RTVS, Milanová čaká na spätnú väzbu (video)

8.7.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo kultúry SR (MK SR) predstavilo dva modely, ktorými by sa chcelo uberať pri zmene voľby riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS).

Na tlačovej konferencii po pracovnej diskusii s odborníkmi na tému nového spôsobu voľby generálneho riaditeľa RTVS to povedala šéfka rezortu kultúry Natália Milanová (OĽaNO).

Podľa slov štátneho tajomníka ministerstva kultúry Radoslava Kutaša oba modely vychádzajú z toho, že voľba štatutárneho orgánu sa presunie z parlamentu späť na pôdu dozorného, respektíve kontrolného orgánu RTVS.

Snaha o finančný reštart

„Modely sa líšia tým, že jeden model sa vracia k štatutárnemu orgánu, aký poznáme dnes, čiže generálny riaditeľ. Ten druhý, kombinovaný model počíta s kolektívnym štatutárnym orgánom, čo by bola výkonná rada, ktorá by zastrešovala viacero manažérov v rámci RTVS. Oba modely počítajú s tým, že popri Rade RTVS bude existovať aj dozorná komisia," vysvetlil Kutaš.

Členka parlamentného výboru pre kultúru a médiá Monika Kozelová (OĽaNO) podotkla, že je tu snaha aj o akýsi finančný reštart Slovenskej televízie.

Dôraz na kontrolný orgán

Predseda mediálneho výboru Kristián Čekovský (OĽaNO) priblížil, že na diskusii sa zúčastnili aj zástupcovia medzinárodnej organizácie Reportéri bez hraníc, Transparency International či RTVS. „Ministerstvo kultúry sa vyberá tým smerom, že dáva dôraz na dozorný a kontrolný orgán, čo vidíme, že v Európskej únii pomerne dobre funguje," uviedol.

Cieľom ministerstva je podľa neho predložiť túto úpravu do konca tohto roka, keďže v budúcom roku sa má uskutočniť voľba nového riaditeľa RTVS. „Našim cieľom je, aby zmena zákona a podmienky voľby boli nastavené dostatočne vopred, aby sa každý vedel pripraviť. Nemáme v pláne robiť niečo na poslednú chvíľu tesne pred voľbou," zdôraznil.

Hľadať budú plusy a mínusy

Podľa Milanovej sa vyberie jeden model. Budú si pýtať spätnú väzbu na oba návrhy a budú hľadať plusy a mínusy.

„Základ toho prvého je, že generálny riaditeľ bude jeden štatutárny orgán. Ten druhý, že to bude kolektívny orgán. Ja osobne by som som išla do kolektívneho orgánu, ale ten obsahuje paradoxne viac mínusov. Som otvorená obidvom. Uvidím aj, aká príde spätná väzba, ale aj z toho čo dnes zaznelo, tá jednoduchšia realizácia samotného výkonu pozície generálneho riaditeľa by bola ľahšia pri prvom modeli," ozrejmila ministerka kultúry.

Poškodená zásielka nie je zodpovednosťou Ježiška, ale predávajúceho

21.12.2024 (SITA.sk) - V rámci sviatkov preferuje čoraz viac spotrebiteľov nákup darčekov online s doručením domov. Týmto spôsobom sa však nedá úplne vyhnúť nečakaným problémom, ako sú poškodené zásielky.

Krehké predmety

Riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest Eduarda Hekšová radí nepreberať zásielku s poškodenou krabicou, ak obsahuje krehké predmety. Pri prevzatí balíka by mal spotrebiteľ dôkladne zdokumentovať jeho stav a v prípade potreby ihneď kontaktovať predávajúceho.

„Ak sa rozhodnete balík aj napriek zjavnému poškodeniu prevziať, dokumentáciu rozhodne nepodceňte a skúste si natočiť populárny unboxing,“ dodáva Hekšová. Aj v prípade, že nepoškodený balík obsahuje poškodený tovar, je možné ho reklamovať, pretože predávajúci zodpovedá za správne zabalenie výrobku.

Poškodená zásielka

Spotrebiteľ má povinnosť reklamovať poškodenú zásielku priamo u predávajúceho, lebo práve s ním má uzatvorenú zmluvu, nie s prepravcom. Iná situácia nastane, ak si spotrebiteľ objednal vlastného prepravcu, ktorého predávajúci neponúka.

V takom prípade je potrebné reklamáciu riešiť s doručovateľom. Spotrebiteľom sa odporúča skontrolovať zásielku hneď po jej doručení, aby sa vyhli komplikáciám pri reklamácii.

Ľudia často očakávajú, že tovar objednaný na Vianoce dorazí pred Štedrým dňom. Ak sa tak nestane, Hekšová upozorňuje, že majú možnosť odstúpenia od zmluvy.

„Ak predávajúci nedodá tovar v dohodnutom termíne, má spotrebiteľ právo stanoviť dodatočnú lehotu. Ak ani táto lehota nie je splnená, je možné odstúpiť od zmluvy,“ vysvetľuje Hekšová.

Vrátenie tovaru

Online nákupy poskytujú zákazníkom možnosť vrátiť tovar do 14 dní bez udania dôvodu. Toto právo umožňuje odstúpiť od zmluvy, napríklad ak je doručenie dlhšie, než sa očakávalo.

V období Vianoc často obchodníci garantujú doručenie tovaru do Štedrého dňa. Ak tento sľub nesplnia, ide o podstatné porušenie zmluvy.

Preťaženie doručovacích miest

Taktiež je tu riziko preťaženia doručovacích miest. Doručovacie spoločnosti sú niekedy nútené uložiť balíky na alternatívne miesta, ak je pôvodné miesto obsadené. Podľa Hekšovej je dôležité, aby nové miesto bolo podobne dostupné, čo sa týka vzdialenosti aj otváracej doby.

Problémy sa vyskytujú, keď nové miesto nie je obdobné, napríklad keď sú rozdiely v otváracej dobe alebo vzdialenosti značné. Ak sa miesto doručenia zmení na menej dostupné, môže to pre spotrebiteľov predstavovať veľké obmedzenie.

Náhradné miesto doručenia

Niektoré spoločnosti ponúkajú ľuďom možnosť vybrať si náhradné miesto doručenia, čo môže byť výhodné.

„Pre spoločnosti je odhadovanie obsadenosti doručovacích miest zložité,“ dodáva Hekšová, a preto možnosť výberu alternatívneho miesta môže zvýšiť spokojnosť spotrebiteľov. Avšak, nie všetky spoločnosti túto možnosť poskytujú a nie vždy sú v okolí dostupné alternatívne miesta.