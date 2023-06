Ministerstvo obrany zváži posilnenie prítomnosti NATO na Slovensku

23.2.2022 (Webnoviny.sk) - Slovensko zváži možnosti posilnenia vojenskej prítomnosti NATO na území SR. Uviedol to štátny tajomník ministerstva obrany Marian Majer počas stretnutia s estónskym veľvyslancom Toomasom Kukkom, v nadväznosti na minulotýždňové rokovanie ministrov obrany NATO v Bruseli o posilnení vojenskej prítomnosti Aliancie na východnom krídle.

Témou stretnutia Majera s Kukkom bola bezpečnostná situácia na Ukrajine a v Európe a možnosti bilaterálnej spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti. Tlačovú správu poskytla hovorkyňa MO SR Martina Kovaľ Kakaščíková.

Jednotní naprieč celou Alianciou

„Slovensko bude vždy podporovateľom suverenity, nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny. Ruská federácia nesmie mať žiadne pochybnosti o tom, že akákoľvek vojenská agresia voči Ukrajine bude mať veľmi vážne následky. V tomto sme jednotní naprieč celou Alianciou a tak budeme aj reagovať,“ uviedol Majer, ktorý zopakoval potrebu deeskalácie napätia.

V kontexte situácie na Ukrajine a hybridných operácií v blízkosti hraníc pobaltských štátov a Poľska sa veľvyslanec Kukka poďakoval za slovenský príspevok v rámci operácie Predsunutá prítomnosť v Lotyšsku (eFP). Ten je spolu s ostatnými medzinárodnými bojovými skupinami v Pobaltí dôležitou súčasťou obrany a odstrašovania Severoatlantickej aliancie (NATO).

Riešili aj obrannú dohodu s USA

Štátny tajomník rezortu obrany si vie predstaviť niekoľko oblastí pre rozvoj bilaterálnej spolupráce. Ide napríklad o možnosti výcviku v slovenských výcvikových zariadeniach SR. Majer spomenul tiež priestor pre zintenzívnenie slovensko-estónskej spolupráce v oblasti vojenského vysokého školstva medzi Akadémiou ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši a Baltic Defence College v Tartu.

Štátny tajomník tiež požiadal o zdieľanie know-how Estónska s implementáciou Dohody o spolupráci v oblasti obrany s USA, ktorú Estónsko prijalo už v roku 2017 a na jej základe realizovalo projekty na rozvoj vojenskej infraštruktúry Estónska financované USA.

Migračná vlna

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) pred stredajším rokovaním vlády verejnosť upokojil, že Slovensko zatiaľ na svojej východnej hranici neeviduje nárast počtu migrantov. Nevylúčil však, že situácia sa ale môže veľmi rýchlo zhoršiť.

„Prijímame preto patričné opatrenia. V prípade potreby vedia byť slovenské jednotky vojakov nasadené na východnej hranici veľmi rýchlo," dodal Naď.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

