Ministerstvo obrany ukončilo testovanie transportérov typu 4×4

BRATISLAVA 8. októbra (WebNoviny.sk) - Ministerstvo obrany SR ukončilo testovanie obrnených transportérov typu 4x4. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková s tým, že v súčasnosti ministerstvo zvažuje všetky možnosti a odborníci vyhodnocujú výsledky jednolitvých transportérov.

Testovali sedem vozidiel

Ministerstvo obrany testovalo sedem vozidiel, konkrétne Aligator Master 2, Cobra 2, Eagle, Ejder Yalcin, Gerlach, Patriot a Sherpa Light APC. Do výberu bolo zaradené aj vozidlo Perun, ktoré je v súčasnosti testované pre Armádu Českej republiky, slovenská strana tak využije hodnotenie českých kolegov.

Pri menších transportéroch počíta rezort obrany zo sumou prevyšujúcou 780 miliónov eur, pričom ministerstvo plánuje obstarať viac ako 400 vozidiel. Vo výdavkoch je podľa predbežných dokumentov započítaný aj servis, výcvik posádok či logistická podpora.

Projekt väčších transportérov typu 8x8

"Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie minulý týždeň ukončil testovanie bojových obrnených a viacúčelových taktických vozidiel 4x4. Výsledky testov budú v najbližších týždňoch analyzované odborníkmi. Po spracovaní budú súčasťou dokumentu, ktorý bude spolu s návrhom riešenia predložený na schválenie Bezpečnostnej vláde SR do konca tohto roka," uviedla Capáková.





Ministerstvo dokončuje aj projekt väčších transportérov typu 8x8, pri ktorých slovenská strana spolupracuje s fínskou zbrojovkou Patria. Obstaranie väčších vozidiel má byť predložené vláde SR rovnako do konca tohto kalendárneho roka.





Podľa predstaviteľov rezortu obrany je obstaranie novej kolesovej techniky v súlade s Dlhodobým plánom rozvoja obrany do roku 2030. Na modernizačné projekty plánuje ministerstvo použiť miliardy eur. Okrem vozidiel pribudnú aj supersonické lietadlá, viacúčelové vrtuľníky či nové radarové systémy.





Rezort obrany plánuje obstarať do 404 kusov obrnených transportérov typu 4x4 v maximálnej sume 782,7 miliónov eur. Vozidlá by mali mať vojaci k dispozícii postupne až do roku 2024.

