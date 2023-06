Ministerstvo nemá dostatok peňazí na kúpu defibrilátorov pre obce, podľa Palkoviča má financie zabezpečiť samospráva

Ministerstvo zdravotníctva SR nedisponuje rozpočtom, ktorý by finančne pokryl nákup automatických externých defibrilátorov (AED) umiestnených na verejne prístupných miestach v obciach nad 500 obyvateľov.

Finančné zdroje by mala zabezpečiť samotná samospráva. Po rokovaní vlády to povedal minister zdravotníctva Michal Palkovič.

Obce s viac ako 500 obyvateľmi musia do konca budúceho roka zabezpečiť na verejne prístupnom mieste automatický externý defibrilátor (AED). Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu poslanca za hnutie OĽaNO Mareka Krajčího k novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý schválil parlament.

Pre každých 5 000 obyvateľov musia obce a mestá zabezpečiť na verejne prístupnom mieste dodatočný automatický externý defibrilátor. Od začiatku roka 2025 musia obce a mestá po Slovensku rozmiestniť takmer 2,1 tisíca defibrilátorov.

„Vítame túto aktivitu, defibrilátory sú bežnou súčasťou rýchlej zdravotnej pomoci,“ uzavrel Palkovič.

Nad Slovenskom hrozila zrážka dvoch lietadiel, tvrdí Hlas a žiada hlavu šéfa Letových prevádzkových služieb

Nad Slovenskom podľa strany Hlas – sociálna demokracia hrozila zrážka dvoch lietadiel.

Strana vyzýva ministra dopravy a výstavby Pavla Lančariča, aby okamžite začal konať a odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Letových prevádzkových služieb Martina Kabáta. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Macíková.

„Po kauze zlatých padákov pre manažment podniku, na ktorý upozornil Hlas – sociálna demokracia sa ukázalo ďalšie vážne pochybenie šéfa podniku Martina Kabáta. Nad východným Slovenskom sa v našom vzdušnom priestore začiatkom mája takmer zrazili dve dopravné lietadlá. Podľa letových dispečerov ide o dôsledok zlých manažérskych rozhodnutí v štátnom podniku Letové prevádzkové služby,“ uviedol predstaviteľ Hlasu Samuel Migaľ.

Takto to podľa Migaľa vyzerá, ak sú do štátnych podnikov nominovaní ľudia čisto na základe politickej príslušnosti a nie na základe odbornosti.





„Je čas to po voľbách to zmeniť a odbornosť a profesionalita musia byť základným kritériom pre takéto nominácie. Navyše incident hroziaci veľkou medzinárodnou blamážou kompetentní tajili. Je to škandál a očakávam, že minister dopravy Lančarič sa s prípadom oboznámi a bude rezolútne konať,“ dodal Migaľ.