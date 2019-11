Ministerstvo kultúry navrhuje Rok slovenského divadla, v roku 2020 by oslávilo aj storočnicu SND

BRATISLAVA 2. novembra (WebNoviny.sk) - Rok 2020 by mal byť Rokom slovenského divadla. Návrh na jeho vyhlásenie pripravilo Ministerstvo kultúry (MK) SR a v najbližšom čase by sa mal dostať na rokovanie vlády.

Ako vyplýva z návrhu zverejneného na právnom a informačnom portáli Slov-Lex, návrh predkladá MK SR na podnet Slovenského národného divadla (SND), Divadelného ústavu a Národného osvetového centra v súvislosti s viacerými významným jubileami nášho divadla.

Vyhlásenie roka 2020 za Rok slovenského divadla je podľa MK SR „mimoriadnou príležitosťou pripomenúť si udalosti, ktoré viedli k vzniku prvej profesionálnej scény či prvej ochotníckej scény a dôstojne osláviť tieto dôležité medzníky v dejinách národnej kultúry a kultúrnej identity“.

Okrúhle výročia osobností

V roku 2020 oslávime 100. výročie vzniku Slovenského národného divadla (1. marca 1920), ktorý znamenal aj začiatok dejín slovenského profesionálneho divadla. V roku 2020 zároveň uplynie 190 rokov od 22. augusta 1830, keď bolo v Liptovskom Mikuláši uvedené prvé ochotnícke predstavenie na našom území.

Tak ako každý rok, aj v roku 2020 si pripomenieme okrúhle výročia viacerých osobností, ktoré ovplyvnili vývin slovenskej divadelnej kultúry. Uplynie napríklad 100 rokov od narodenia dramatika, prozaika a divadelného teoretika Petra Karvaša, scénografa Ladislava Vychodila či hercov Viliama Záborského a Ctibora Filčíka, alebo osobnosti slovenského baletu Evy Jaczovej.

Cieľom podujatí, ktoré pripomenú výročia, je „upozorniť na umeleckú tvorbu a úspechy domácich tvorcov, na nezastupiteľnú úlohu divadla v dejinách Slovákov a ich kultúry a zároveň prezentovať divadlo ako prostredie, v ktorom sa zachovávajú a rozvíjajú tradície, humánne posolstvá, kultúrne dedičstvo národa a talent jeho príslušníkov,“ uvádza v návrhu MK SR.

Náklady presahujú hranicu milióna eur

Rok slovenského divadla má v roku 2020 dominovať v činnosti divadiel, profesionálnych a neprofesionálnych umeleckých súborov, festivalov, kultúrnych organizácii a umeleckých škôl. Reflektovať by ho podľa ministerstva kultúry mali aj vydavateľstvá, múzeá a v neposlednom rade aj médiá. Dominovať by mal najmä v plánoch organizácií v pôsobnosti rezortu kultúry. Náklady na ich doteraz známe podujatia sú predbežne vyčíslené na 1 020 000 eur.

„V rámci návrhu rozpočtu na rok 2020 zaradí ministerstvo medzi priority kapitoly výdavky na financovanie Roka slovenského divadla v sume 450-tisíc eur na vybrané podujatia a aktivity s celoslovenským rozmerom. Zabezpečenie ťažiskových projektov je nad rámec disponibilných zdrojov ministerstva a vyžaduje si vyčleniť finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa už v roku 2019. Z uvedeného dôvodu ministerstvo požaduje 320-tisíc eur nad rámec rozpočtu na rok 2019 na mimoriadne aktivity rezortu na vybrané kľúčové podujatia s celoslovenským rozmerom prekračujúce rámec bežnej činnosti organizácii,“ píše MK SR v návrhu o finančnom zaistení Roka slovenského divadla.

Ministerstvo zároveň odporučí, aby Rok slovenského divadla dominoval v rokoch 2019 a 2020 vo výzvach verejnoprávnych dotačných fondov, Fondu na podporu umenia a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Podporia aj regionálne podujatia

Umožnilo by to podporiť veľkú časť regionálnych podujatí. MK SR dodáva, že Audiovizuálny fond (AVF) Rok slovenského divadla 2020 iniciatívne zaradil do svojej podpornej činnosti už tento rok a niekoľko projektov už aj podporil.

Návrh na vyhlásenie roka 2020 za Rok slovenského divadla a jeho organizačné a finančné zabezpečenie ako nelegislatívny všeobecný materiál predkladá ministerka kultúry Ľubica Laššáková na základe úlohy z Akčného plánu realizácie Stratégie rozvoja kultúry SR na roky 2018 až 2020.

Materiál zároveň vychádza z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 - 2020, v ktorom sa vláda okrem iného zaviazala podporiť najvýznamnejšie výročia slovenskej národnej histórie. Rok slovenského divadla bude obsahovou prioritou v kontraktoch medzi ministerstvom a príslušnými organizáciami v jeho pôsobnosti a prioritných projektoch na rok 2020.

