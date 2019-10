Ministerstvo hospodárstva sa chce v novom roku zamerať na podporu elektromobilov, tvrdí Žiga

BRATISLAVA 4. januára (WebNoviny.sk) - Ministerstvo hospodárstva SR (MH) už nepripravuje do najbližších parlamentných volieb, teda do marca budúceho roku, väčšie zmeny v slovenskej energetickej legislatíve.

Nové zákony je potrebné uviesť do života

„My sme väčšinu z plánovaných zásadných zmien zvládli v roku 2018 a 2017. Niektoré nové zákony však bude treba uviesť do života, ako napríklad zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energií. Nový rok už bude viac volebný, takže reálny záujem o presadenie zákonov, alebo iných dôležitých zmien bude tak do júna a potom sa už budú všetci sústreďovať na predvolebnú kampaň,“ uviedol v rozhovore pre portál vEnergetike.sk minister hospodárstva Peter Žiga.

Ministerstvo sa chce v novom roku zamerať najmä na podporu elektromobility. Vláda bude v novom roku podľa ministra rozhodovať o akčnom pláne, ktorý obsahuje konkrétne opatrenia.

Ceny elektromobilov sú stále vysoké

„Chceme zvýhodniť elektromobily v doprave, mali by mať napríklad vlastné ŠPZ, ale najmä plánujeme podporiť infraštruktúru pre elektromobilitu. Ideme teraz grantovou schémou podporiť mestá a obce pri výstavby nabíjacích staníc,“ dodal Žiga.

So Združením automobilového priemyslu ministerstvo prednedávnom podporovalo nákup elektrických alebo plug in hybrid vozidiel. „Ten trh však nereaguje natoľko plasticky. To znamená, že ceny elektromobilov sú stále vysoké a ani dotácia 5 tisíc eur nemala nejaký zásadný motivačný rozmer. Hoci treba dodať, že aj vďaka nej počet elektromobilov percentuálne u nás v porovnaní s minulosťou významne stúpol,“ konštatoval Žiga.

