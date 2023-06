Ministerstvo financií poskytne samosprávam namiesto pomoci iba pôžičku, primátori sú sklamaní

14.7.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo financií SR (MF SR) poskytne samosprávam namiesto štátnej pomoci iba bezúročnú pôžičku. Na tlačovej konferencií Únie miest Slovenska (ÚMS) to v utorok oznámil predseda združenia Richard Rybníček.

Výpadky príjmov samospráv spôsobené koronavírusom tak budú môcť mestá a obce vykryť finančnými prostriedkami od štátu, ktoré však budú musieť vrátiť.

Individuálna výška pôžičky

Výška poskytnutého finančného prostriedku bude pre každé mesto alebo obec individuálna. Finančné prostriedky však budú musieť mestá a obce využiť do konca roku 2020 a splatiť do konca roku 2023.

„Možno sa tieto peniaze budú môcť v budúcnosti zmeniť na grant, ale to je podmienené reformou verejnej správy, ktorá je neistá. Žiadna iná pomoc v tejto chvíli neprichádza do úvahy. Primátori boli trochu sklamaní, trochu prekvapení, ale prijali to a v tejto chvíli s najväčšou pravdepodobnosťou budeme individuálne telefonovať na MF SR a začneme rokovania o tom, akým spôsobom budú mestá túto pôžičku prijímať a či ju vôbec príjmu,” povedal Rybníček.

Výška pôžičky, ktorú MF SR obciam a mestám poskytne, bude individuálna a bude závisieť na výsledku rokovaní jednotlivých samospráv s MF SR.

Návrh reformy verejnej správy

„Prezídium ÚMS konštatuje, že na jednej strane nám asi nič iné nezostáva, na druhej strane bolo trochu sklamané tým zásadným rozhodnutím MF SR. Ten kľúčový argument ministerstva je ten, že oni vidia celkové čísla samospráv a samosprávy sú v prebytku a že samosprávy nie sú v takej katastrofálnej situácií ako štát,” konštatoval Rybníček.





Na záver dodal, že prezídium ÚMS sa pridalo k primátorom hlavných miest krajín Visegrádskej štvorky (V4) a k ich podpore sa pridajú aj iniciatívy Európskej zelenej dohody.





Rybníček zároveň oznámil, že prezídium ÚMS bude pre programovacie obdobie 2021 až 2027 požadovať, aby finančná podpora pre územný mestský rozvoj tvorila viac ako šesť percent zo všetkých poskytnutých peňazí z eurofondov.





ÚMS bude zároveň požadovať, aby bola súčasťou reformy verejnej správy. Ministrovi vnútra, financií a podpredsedovi vlády pre legislatívu odovzdala USB kľúče s 330-stranovým návrhom reformy verejnej správy.





ÚMS je dobrovoľné záujmové združenie, ktoré vzniklo 29. apríla 1994 v Košiciach. V súčasnosti združuje 49 primátorov slovenských miest, ktoré majú spolu približne 1,8 milióna obyvateľov. Jej prioritami sú presadzovanie reformy územných samospráv či väčšej samostatnosti miest.





