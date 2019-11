Ministerstvo dopravy chce bratislavské letisko prenajať investorovi, má zabezpečiť jeho rozvoj

BRATISLAVA 26. októbra (WebNoviny.sk) - Minister dopravy Arpád Érsek navrhuje prenajať bratislavské letisko koncesionárovi na 30 rokov. Vyplýva to z návrhu projektu verejno-súkromného partnerstva pri výbere koncesionára na prevádzku Letiska M. R. Štefánika v Bratislave, ktorý jeho rezort predložil v piatok 26. októbra do pripomienkového konania.

To by sa malo ukončiť expresne v skrátenom režime už 2. novembra, keďže podľa ministerstva existuje neodkladná potreba vykonania ďalších úkonov vyplývajúcich z projektu ako aj celého procesu výberu koncesionára. Koncesná zmluva by pritom podľa navrhovaného harmonogramu mohla začať platiť od roku 2021.

Najlepšia možnosť pre štát

Materiál hovorí o koncesii strategickému partnerovi formou verejno-súkromného partnerstva ako o najlepšej možnosti pre budúcnosť najväčšieho slovenského letiska. Spomína aj iné alternatívy, ako je zabezpečenie manažérskeho riadenia letiska treťou stranou alebo privatizáciu, v konečnom dôsledku však reálne porovnáva iba alternatívy ponechania súčasného stavu a prenájmu letiska strategickému investorovi.

Ten by mal podľa návrhu zabezpečiť rozvoj bratislavského letiska, zvýšiť jeho konkurencieschopnosť a priniesť ďalšie investície do infraštruktúry.

"O variante s prenájmom letiska zahraničnému partnerovi sa hovorilo už viackrát a napokon táto možnosť sa ukázala ako najlepšia a najvhodnejšia pre štát. Verím, že to pomôže zviditeľniť naše najväčšie medzinárodné letisko, ktorému patrí v rámci Európy strategické postavenie. Som presvedčený, že vďaka dodatočným investíciám, ktoré štát nemôže letisku poskytnúť, sa zvýši jeho prestíž, kvalita služieb a priláka aj nových leteckých dopravcov," uviedol na margo predloženého návrhu minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Obnova infraštruktúry letiska

Koncesia podľa rezortu dopravy predpokladá medzinárodný tender s účasťou skúsených investorov. Trvanie zmluvy sa navrhuje na obdobie 30 rokov a jej predmetom bude prevádzkovanie, údržba a rozvoj letiska. Strategický partner zároveň zabezpečí ďalšie investície do obnovy infraštruktúry letiska, transfer aktuálnej dlhovej služby BTS a zároveň bude povinný uhrádzať koncesné poplatky do štátneho rozpočtu.





Forma verejno-súkromného partnerstva pre štát podľa materiálu minimalizuje riziká, ktoré súvisia s vlastníctvom a prevádzkou letiska pri ponechaní určitej miery kontroly nad jeho strategickými aktívami. Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. totiž aj v prípade odobrenia koncesie vládou naďalej bude v rukách štátu, ktorý zostane jeho jediný vlastník. Zároveň letisko ostane vlastníkom hlavnej infraštruktúry vrátane pozemkov a prioritného infraštruktúrneho majetku, vzletových a pristávacích dráh a budovy terminálu.





Po schválení materiálu by malo ministerstvo dopravy a výstavby začať proces prípravy a realizácie verejného obstarávania na koncesionára projektu verejno-súkromného partnerstva. Samotné verejné obstarávanie na koncesionára by sa podľa navrhnutého harmonogramu v materiáli mohlo realizovať od prvého štvrťroka budúceho roka do prvého kvartálu 2020. Po následnej negociácii koncesnej zmluvy a ďalšom schvaľovacom procese vo vládnom kabinete by koncesná zmluva mohla začať platiť v spomínanom roku 2021.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !