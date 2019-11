Ministerstvo chce viac slovenských výrobkov na pultoch, vo výzve rozdelia desiatky miliónov eur

BRATISLAVA 31. júla (WebNoviny.sk) - Po projekte „Chcem dodávať“ prichádza slovenský agrorezort s ďalším podporným opatrením pre viac slovenských výrobkov na pultoch. Poľnohospodári budú môcť investovať do výstavby objektov a skladovacích kapacít, zvýšiť efektívnosť výroby či produkovať nové výrobky.

Celková výška integrovanej výzvy predstavuje takmer 50 miliónov eur a do projektu sa musia prihlásiť minimálne tri podnikateľské subjekty. Informovalo o tom v utorok Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) v tlačovej správe.

Výstavba skladov aj marketing

„Podporujeme spoluprácu v potravinovo-dodávateľskom reťazci na Slovensku. Touto výzvou chceme posilniť odvetvia živočíšnej a rastlinnej výroby, ktoré si vyžadujú ďalší rozvoj. Spoluprácou docielia prvovýrobcovia a spracovatelia efektívnejší zásobovací reťazec. Prispeje to k zvýšeniu dostupnosti kvalitných slovenských potravín pre našich slovenských spotrebiteľov. Do výzvy sa môžu zapojiť len subjekty so sídlom na Slovensku,“ uviedla k výzve podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná.



V rámci výzvy môžu podľa MPRV záujemcovia požiadať o financie na rôznorodé ciele. Má ísť napríklad o zvýšenie skladovacích kapacít a pozberovú úpravu, zlepšenie kvality a úrodnosti pôdy, rozšírenie vlastnej výroby, zavedenie nových technológií a zároveň o prispenie k zníženiu záťaže na životné prostredie, ale i zlepšenie propagácie a marketingu. Výzva umožňuje aj diverzifikovanie činnosti podniku na nové výrobky, ktoré predtým neboli predmetom ich činnosti či zásadnú zmenu výrobného procesu.

„Našou snahou je podporiť najmä poľnohospodársky rozvoj v menej rozvinutých regiónoch. Prostredníctvom výzvy môžu farmári zvýšiť aj zamestnanosť,“ vysvetlil generálny riaditeľ sekcie programov rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR Jaroslav Gudába.

Rozvoj miestneho trhu

Na podporu regiónov okrem Bratislavského kraja je vyčlenených 42 miliónov eur a pre Bratislavský kraj takmer 8 miliónov eur z celkovej sumy. Výzva je orientovaná na rozvoj krátkych dodávateľských reťazcov a rozvoj miestneho trhu. Krátky dodávateľský reťazec je taký, ktorého súčasťou nie je viac než jeden sprostredkovateľ medzi poľnohospodárom a spotrebiteľom.



Tzv. sprostredkovateľom je napr. reštaurácia, školská jedáleň, hotel, nemocnica, závodná kuchyňa, obchod či veľkoobchod. Miestny trh je vymedzený ako okruh 100 kilometrov od miesta pôvodu výrobku alebo územie kraja pôvodu výrobku.

„Výzvu sme zverejnili so značným predstihom už teraz, aby mali žiadatelia dostatok času pripraviť projekty. Samotné podávanie a prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok bude totiž možné až do októbra,“ dodal Gudába.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !