Ministerstvo chce proti COVID-19 očkovať v ambulanciách praktických lekárov. Akou vakcínou a ktoré ročníky?

S novým šéfom rezortu prišlo na Ministerstvo zdravotníctva SR množstvo zmien, a to personálnych, ale aj projektových.

Okrem systému monitorovania odpadových vôd či presunu vakcín podľa potreby medzi jednotlivými krajmi aktuálne rezort rieši aj pilotný projekt podávania vakcín proti ochoreniu COVID-19 priamo v ambulanciách.

Nový minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) otvoril diskusiu s praktickými lekármi pre dospelých, ktorí by mohli čoskoro začať očkovať vo svojich ordináciách.





Portálu vZdravotníctve.sk túto informáciu potvrdil aj prezident Asociácie súkromných lekárov (ASL SR) Marián Šóth. Takýto krok by predstavoval nielen benefit pre pacienta, ale pomohol tiež dosiahnuť potrebnú zaočkovanosť populácie.

Zatiaľ na začiatku

Šóth otázku očkovania v ambulanciách víta, ako však dodal, doteraz prebehli iba dve stretnutia s „prevažne všeobecnými lekármi pre dospelých“, ktorí aktuálne fungujú najmä v rámci výjazdových tímov očkovacích centier.





„Z môjho pohľadu, ako zástupcu najväčšej organizácie zastupujúcej ambulantných lekárov, sme tento dialóg len začali,“ uviedol Šóth a dodal, že ministerstvo tento projekt plánuje ako pilotné očkovanie prevažne ročníkov 60 plus.





Šéf asociácie by však radšej upriamil pozornosť na všetky vekové skupiny, nakoľko v preferovanej skupine obyvateľov vo veku 60 rokov a viac už očkovanie prebieha a „toto spektrum je už prevažne na čakačke cez nemocničné centrá“.

Benefit pre pacienta

Podľa Šótha by tento pilotný projekt priniesol výrazný benefit pre pacienta, bude to zároveň „krok vpred pre zlepšenie zaočkovanosti“.





Pre obyvateľov odľahlejších oblastí totiž doprava do hociktorého z očkovacích stredísk môže byť aj vzhľadom na epidemiologické obmedzenia problémová. Niekde situáciu vyriešia mobilné očkovacie tímy, no ambulancie by výrazne pomohli.





Aktuálne sa očkuje vo vakcinačných centrách v 59 nemocniciach, 21 poliklinikách a 26 veľkokapacitných očkovacích centrách, ako informovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.





„Doriešenie logistických podmienok je už v štádiu riešenia,“ uviedol na záver Šóth a Eliášová dodala, že finalizácia projektu „bude závisieť od počtu vakcín a od spôsobu ich skladovania“.

Skladovanie vakcín

Vakcína Comirnaty od konzorcia Pfizer a BioNTech sa musí skladovať pri teplote mínus 70 stupňov Celzia, takže potrebuje špeciálnu mrazničku, v ktorej vydrží päť dní. Tejto vakcíny máme momentálne na Slovensku najviac.





Očkovacej látke od spoločnosti Moderna stačí „iba“ 18 stupňov Celzia pod nulou. Nevýhodou však je, že po otvorení sa musí rýchlo spotrebovať, rovnako ako to platí aj pre Comirnaty.





Vakcína Vaxzevria, ktorú vyvinula firma AstraZeneca v spolupráci s Oxfordskou univerzitou, sa môže skladovať aj pri teplote dva až osem stupňov Celzia. V týchto podmienkach vydrží až pol roka, preto by bola do ambulancií vhodnejšia.





Rovnaké „bežné chladničkové“ teploty sú vhodné aj pre vakcínu od spoločnosti Janssen-Cilag International N.V., ktorá patrí pod skupinu Johnson & Johnson. Táto očkovacia látka vydrží tri mesiace, navyše je jednodávková, čo by takisto uľahčilo očkovanie v ordináciách.

