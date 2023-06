Ministerstvo chce podporiť ambulantný sektor, pomôcť majú príspevky i viac kompetencií

Ministerstvo zdravotníctva SR predkladá do medzirezortného pripomienkového konania zákon o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Súčasťou zákona je optimalizácia siete nemocníc, reforma poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti aj regulácia zisku zdravotných poisťovní.

Ako na tlačovej konferencii uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, rezort začína diskusiu so všetkými relevantnými subjektmi, ktoré môžu objektívnou snahou o riešenie problémov pomôcť vylepšiť tento zákon.

Budú sledovať názory

„Budeme pozorne sledovať názory odbornej a inej verejnosti. Verím, že spoločne do konca roka všetky zákony, ktoré s reformou súvisia, dotiahneme do úspešného konca, aby sme mohli začať čerpať peniaze z plánu obnovy,“ povedal šéf rezortu zdravotníctva.

Zlepšiť by sa podľa neho malo poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre pacienta a takisto uľahčiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre lekárov a ostatný personál.

Štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva SR Jana Ježíková podotkla, že v súčasnosti je priemerný vek všeobecných lekárov pre dospelých 59 rokov a priemerný vek pediatrov 61 rokov. Aktuálne podľa výpočtov rezortu chýba 314 všeobecných lekárov pre dospelých a 137 pediatrov. Reforma by tento problém mala riešiť do roku 2026.

Ročné vyhodnocovanie

Rezort zavedie aj nový nástroj na ročné vyhodnocovanie ambulantnej siete na úrovni okresov. Základnými parametrami klasifikácie okresov budú geografická dostupnosť, demografická štruktúra lekárov a kapacitná priestupnosť.

Cieľom je zabezpečiť dostatok lekárov pre udržanie a posilnenie primárnej starostlivosti. Motivovať na príchod ďalších lekárov do sektora by mal finančný príspevok, zadefinovať sa majú nedostatkové okresy. Zachová sa tiež garancia zmluvy so zdravotnou poisťovňou, zaviesť sa má aj pravidelný systém monitorovania nedostatku všeobecných lekárov na Slovensku.

Príspevok na rozbeh ambulancie

Rozšíriť by sa mali tiež kompetencie všeobecných lekárov aj sestier. Reforma by sa mala zamerať aj na komplexný manažment starostlivosti o chronických pacientov. Fungovať by mala aj nová forma odmeňovania, znížiť by sa mala administratívna záťaž.

„Finančný príspevok na rozbeh svojej ambulancie bude vo výške niekoľko desiatok tisíc eur, budú sa prideľovať žiadateľom v okresoch, ktoré budú rizikové a nedostatkové,“ podotkla Ježíková. Dôležitá bude pritom dostupnosť lekára s časom dojazdu do 25 minút. Na podporu ambulancií je z plánu obnovy vyčlenených 10 miliónov eur, podporených by malo byť 160 ambulancií, ktoré budú mať k dispozícii po 60-tisíc eur.

Najčítanejšia najnovšia správa

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.