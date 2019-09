Ministerstvo chce na trati Bratislava – Komárno zvýšiť kapacitu, Érsek adresoval výzvu RegioJetu

BRATISLAVA 3. decembra (WebNoviny.sk) - Ministerstvo dopravy a výstavby SR pripravuje ďalšie zvýšenie kapacity vlakov na frekventovanej železničnej trati Bratislava - Komárno. Nedostatočná kapacita vlakov, ako rezort v stredu informoval, komplikuje cestujúcim každodenné dochádzanie do hlavného mesta.

RegioJet má predstaviť svoj zámer

Minister dopravy Arpád Érsek (Most-Híd) sa preto stretol s predstaviteľmi spoločnosti RegioJet a súkromného dopravcu vyzval, aby v priebehu najbližších týždňov predstavil svoj zámer na zvýšenie kapacity vozňov v ranných špičkách. O problémoch na trati následne hovoril aj so starostami dotknutých obcí.

"Každý deň prichádzajú sťažnosti od ľudí, že situácia na tejto trati je neúnosná. Preto som inicioval stretnutie, aby sme si ujasnili, čo všetko môžeme urobiť, aby sme ľuďom ponúkli pohodlnejšie a kultúrnejšie cestovanie," povedal minister Érsek.

"Požiadal som dopravcu, aby nám v najbližších týždňoch predstavil, či môže na trať získať a nasadiť vysokokapacitné poschodové súpravy, ktoré by odviezli viac cestujúcich," uviedol Érsek. Očakáva, že sa podarí dospieť k spokojnosti všetkých.

Pridanie vlaku nie je možné

Za posledných päť rokov sa počet cestujúcich na trati Bratislava - Komárno takmer zdvojnásobil. Oblasť sa zahusťuje rozširujúcou sa výstavbou, čím pribúda aj počet obyvateľov. Situáciu na trati dlhodobo komplikuje fakt, že ide o jednokoľajnú trať a pridanie ďalšieho ranného posilového vlaku z dôvodu ich hustého vedenia nie je možné.

"Ministerstvo dopravy preto pracuje na ďalších, finančne aj časovo rýchlo vykonateľných opatreniach, ktoré by zlepšili priepustnosť na trati a znamenali tak viac odvezených ľudí. Ide o súbor viacerých technických krokov ako budovanie výhybní na vytipovaných miestach, kde by sa vlaky mohli navzájom križovať a predbiehať či vybudovanie podchodov, čím by sa eliminovalo meškanie a vypravovanie vlakov," priblížila hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká.

Podmienkou je nájsť také riešenie, ktoré by z dlhodobého hľadiska bolo zároveň optimálnym východiskom pre možnosť zdvojkoľajnenia tejto trate v budúcnosti.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !