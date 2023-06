Ministerku Kolíkovú nepotešilo zadržanie Kováčika, prehlbuje to nedôveru v prokuratúru

22.10.2020 (Webnoviny.sk) -Informácia o zadržaní špeciálneho prokurátora Dušana Ko váčika ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (Za ľudí) nijako neteší. Ako ďalej uviedla v reakcii, ktorú agentúre SITA poskytol Peter Bubla z tlačového oddelenia rezortu spravodlivosti, takáto skutočnosť prehlbuje nedôveru v prokuratúru, ak človek v jej čele je trestne stíhaný, pričom on sám má v zásadnej kompetencii trestne stíhať tých, ktorí sa dopustili trestných činov.

„Ak by sa preukázali podozrenia, že špeciálny prokurátor je naozaj vinný z páchania trestných činov, znamenalo by to hlboké spreneverenie sa poslaniu, ktoré má napĺňať. O to viac je dnes potrebné sústrediť sa na voľbu nového generálneho prokurátora, aby na čele prokuratúry stál človek, ku ktorému máme veľkú dôveru, že bude statočný," zdôraznila Kolíková.

Šeliga ho vyzval, aby odstúpil

Kolíkovej stranícky kolega a podpredseda parlamentu Juraj Šeliga v tejto súvislosti vyzval Kováčika na odstúpenie. „Počkám si na výsledok vyšetrovania a prípadný súd, ale už teraz vyzývam pána Kováčika, aby ešte dnes rezignoval na post špeciálneho prokurátora," napísal na sociálnej sieti.





Na následnej tlačovej besede Šeliga uviedol, že pokiaľ by v súčasnosti mal parlament kompetenciu Kováčika odvolať, okamžite by podal taký návrh. V tejto súvislosti by zároveň očakával od námestníčky generálneho prokurátora Viery Kováčikovej, že proti Kováčikovi podá podnet na disciplinárne konanie.





„Asi ale čakám márne," povedal. Zároveň pripomenul, že špeciálny prokurátor „zamietol pod koberec" 63 rôznych káuz. „Ešte v cele predbežného zadržania by mal podpísať vyhlásenie o odstúpení," dodal Šeliga.

Vzdanie sa funkcie

Podľa zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry sa špeciálny prokurátor môže vzdať funkcie písomným oznámením Národnej rade SR.





Parlament ho môže aj odvolať, dôvodom však musí byť obmedzenie v spôsobilosti na právne úkony, strata občianstva SR, právoplatné odsúdenie za spáchanie trestného činu, členstvo v politickej strane alebo hnutí, vykonávanie funkcie alebo činnosti, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie prokurátora, zdravotná nespôsobilosť, potrestanie disciplinárnou komisiou alebo strata trvalého pobytu v SR.

