Ministerka Saková v kauze Vietnamca vyhovela vyšetrovateľovi, zbavených mlčanlivosti je 44 osôb

BRATISLAVA 28. augusta (WebNoviny.sk) - Ministerka vnútra Denisa Saková vyhovela v kauze uneseného vietnamského funkcionára žiadosti vyšetrovateľa a zbavila mlčanlivosti všetky požadované osoby, v súčasnosti je teda zbavených mlčanlivosti 44 ľudí.

Mal byť použitý slovenský vládny špeciál

Agentúru SITA informoval tlačový odbor rezortu vnútra s tým, že ministerstvo tak orgánom činným v trestnom konaní poskytuje maximálnu súčinnosť.



Ako informoval vo štvrtok 2. augusta , nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung zverejnil správu, podľa ktorej nemeckí vyšetrovatelia už nepochybujú o tom, že na únos vietnamského podnikateľa Trinha Xuana Thanha bol použitý aj slovenský vládny špeciál.

Auto malo parkovať pred hotelom Bôrik

Vietnamského podnikateľa podľa informácií nemeckých médií v lete minulého roka pravdepodobne uniesli z Nemecka do Vietnamu. V Nemecku žiadal o politický azyl, pričom v domovskej krajine čelil obvineniam z korupcie.

Denník Frankfurter Allgemeine Zeitung napísal, že auto s únoscami podľa GPS súradníc parkovalo pri vládnom hoteli Bôrik v Bratislave. Bolo to v čase, keď sa tam vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák stretol s vietnamským ministrom.

Slovenská strana tiež vietnamským partnerom požičala vládny špeciál na prepravu z Prahy do Bratislavy a z Bratislavy do Moskvy. To potvrdilo aj ministerstvo vnútra. Trinh Xuan Thanha vo Vietname odsúdili na dva doživotné tresty.

