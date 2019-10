Ministerka Saková nemá informácie k nájdeným zbraniam vo Váhu a v Malom Dunaji

BRATISLAVA 17. apríla (WebNoviny.sk) - Ministerka vnútra Denisa Saková nemá zatiaľ informácie k nájdenej zbrani vo Váhu pri Kolárove ani o zbrani z Malého Dunaja.

"Určite by ma to zaujímalo a keď to bude oficiálne, tak budem to vedieť aj ja. Všetku komunikáciu o tomto prípade má na starosti špeciálna prokuratúra. Takže ak budú nejaké informácie, ktoré sa poskytnú verejnosti, tak bude to z tej strany," povedala Saková pred stredajším rokovaním vlády.

Vo Váhu pri Kolárove podľa informácií Televízie Markíza našli časť zbrane, ktorou mohli zavraždiť novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú. Vo Váhu pri Kolárove zase pátrali záchranári z Komplexnej centrálnej záchrannej služby a z vody vytiahli časť zbrane.





