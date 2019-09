Minister Žiga nevníma Harabina ako konkurenta, Smer-SD vraj oslovuje inú voličskú základňu

BRATISLAVA 12. júna (WebNoviny.sk) - Neúspešný prezidentský kandidát Štefan Harabin oslovuje inú voličskú základňu ako strana Smer-SD.

Uviedol to v stredu pred novinármi po rokovaní vlády minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) v súvislosti s medializovanými informáciami o tom, že Harabin pripustil kandidatúru v budúcich parlamentných voľbách.

"Štefan Harabin sa politicky profiloval už počas prezidentskej kampane a predpokladám, že svoj výsledok chce zúročiť v rámci parlamentných volieb. Má to svoju politickú logiku," povedal dnes Žiga.

Smer-SD nikdy nikoho nevylučoval zo spolupráce

Šéf rezortu hospodárstva Harabina ako konkurenta v politike nevníma. „On oslovuje inú voličskú základňu ako strana Smer-SD. Aj my v strane diskutujeme o obsahu našej politiky smerom k voľbám a možno aj preto, že tu vznikajú rôzne politické subjekty napravo, naľavo, v strede. To znamená, že budeme aj my tomu prispôsobovať náš obsah," dodal.

Na otázku, či si vie predstaviť povolebnú spoluprácu s Harabinom, uviedol, že Smer-SD nikdy nikoho nevylučoval z povolebnej spolupráce. Podľa neho to robia iné strany, ktoré si myslia, že si tak zvyšujú svoju kredibilitu. Zároveň dodal, že prípadná spolupráca je odvodená od výsledkov volieb a nie je jasné, či sa Harabin do Národnej rady SR vôbec dostane.





Podobne reagoval šéf rezortu práce Ján Richter (Smer-SD). Pýtal sa, kde má Harabin záruku, že v parlamente bude. "Porovnávať výsledky v prezidentských voľbách a v parlamentných voľbách je veľmi diskutabilné. Bol by som veľmi opatrný v tomto. O koalícii sa rokuje deň po voľbách," povedal Richter s tým, že diskutovať pred voľbami o budúcej spolupráci s kýmkoľvek by bolo predčasné.

Harabinova sťažnosť na Ústavnom súde SR

Harabin napadol na Ústavnom súde SR voľbu prezidenta SR na celom území Slovenskej republiky ako celok a žiada vyhlásiť novú voľbu prezidenta. Vo svojej sťažnosti namieta, že víťazka Zuzana Čaputová obišla pri financovaní svojej volebnej kampane zákon o financovaní volebnej kampane, „a to i v dôsledku kumulácie priamej podpory kandidáta Róberta Mistríka a tretích strán“.





Harabin síce nespochybňuje možnosť vzdať sa kandidatúry, avšak nezákonnosť a neústavnosť volieb podľa neho spočíva v tom, že Mistrík sa v prospech Čaputovej vzdal za situácie, keď náklady na kampaň obidvoch kandidátov výrazne prekročili zákonom prípustnú výšku pre jedného kandidáta.





Uvedení kandidáti podľa neho postupovali tak, aby bol zákon iluzórne dodržaný a vydali na kampaň maximálne 500-tisíc eur a zvyšok kampane bol zabezpečený tretími stranami, ktoré musia byť registrované a ich výdavky nemôžu prekročiť zákonný limit 100-tisíc eur. Štefan Harabin získal v prvom kole volieb prezidenta tretí najvyšší podiel platných hlasov 14,34 %.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !