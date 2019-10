Minister zahraničných vecí Minister Lajčák vystúpil na Globsec Tatra Summite

BRATISLAVA 6.októbra (WebNoviny.sk) – Na význam informatizácie spoločnosti, ktorá môže okrem iného prispieť k lepšej tvorbe pracovných miest v rozvojových krajinách a prispieť k obmedzeniu neriadenej migrácie upozornil na konferencii Globsec Tatra Summit minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák.

Uviesť Agendu 2030 do praxe

Šéf slovenskej diplomacie v svojom vystúpení na 7. ročníku konferencie, ktorá sa od piatka koná na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách a venuje sa témam európskej politiky a ekonomiky, zároveň upriamil pozornosť na význam mnohostrannej spolupráce v meniacom sa globálnom prostredí, najmä v otázke zapojenia súkromného sektora do medzinárodného úsilia o zapracovanie trvalo udržateľných cieľov a Agendy 2030 do praxe. Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.

Minister sa v rámci konferencie stretol s generálnym tajomníkom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development) Josém Ángelom Gurríom. So šéfom OECD hovoril o pripravovanom predsedníctve SR v Rade OECD na budúci rok.

Digitalizácia a tvorba pracovných miest

Ako ďalej v tlačovej správe informovalo ministerstvo zahraničných vecí, Gurría vníma pozitívne, že témou slovenského predsedníctva bude digitalizácia pre udržateľný rozvoj. „Je evidentné, že digitalizácia vytvára vhodné podmienky pre udržateľný ekonomický rast a tvorbu pracovných miest,“ zdôraznil minister Lajčák.

Lajčák a Gurría sa venovali aj aktuálnemu predsedníctvu SR vo Visegrádskej štvorke, ako aj prípravám predsedníctva SR v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a možnostiam využitia expertízy OECD a spolupráce oboch inštitúcií. Diskutovali aj o nedávno pripravenej hodnotiacej správe OECD, tzv. Peer Review oficiálnej rozvojovej pomoci SR.

Gurria pochválil Slovensko

Lajčák ocenil odporúčania OECD k príprave novej rozvojovej stratégie SR. V súvislosti s minulotýždňovým hodnotením SR vo Výbore OECD pre rozvojovú pomoc Gurría vyzdvihol významný pokrok pokiaľ v rozvoji kvality a profesionality oficiálnej rozvojovej spolupráce Slovenska. V tomto trende chce Slovensko podľa Lajčáka pokračovať.

Generálny tajomník OECD taktiež ocenil výsledky 72. Valného zhromaždenia OSN pod vedením Miroslava Lajčáka, predovšetkým v oblasti financovania cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Zároveň akcentoval, že je nevyhnutné pokračovať v zapájaní súkromného sektora do zapracovania týchto cieľov na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni. Spolu s Lajčákom sa venovali aj súčasným globálnym výzvam v rámci svetovej obchodnej politiky.

