Minister Salvini zavrel centrum pre migrantov na Sicílii, bolo jedným z najväčších v Európe

9.7.2019 (Webnoviny.sk) - Taliansky minister vnútra Matteo Salvini v utorok zavrel centrum pre migrantov na ostrove Sicília. Centrum v mestečku Mineo bolo jedným z najväčších svojho druhu v Európe a svojho času v ňom našlo strechu nad hlavou viac ako 4 000 ľudí.

Politik, ktorý zastáva tvrdý postoj voči migrácii, sa v utorok prázdnym centrom aj prešiel, pričom to naživo vysielal na internete.

Centrum plánovali zavrieť

Uzavretie centra podľa Salviniho denne ušetrí státisíce eur z verejných fondov a tiež policajné zdroje. Práve úloha, ktorú centrum zohralo v oblasti pracovných miest a podpory ekonomiky v oblasti, však bola jedným z dôvodov, prečo ho predošlá vláda nezavrela.

Počet žiadostí o azyl klesol

Salvini v Mineu okrem iného povedal novinárom, že počet migrantov v centrách v krajine klesol z vlaňajších 182-tisíc na 107-tisíc. Počet žiadostí o azyl klesol o polovicu zhruba na 30-tisíc, uviedol.

Podľa údajov ministerstva vnútra tento rok do Talianska dosiaľ prišlo 3 073 migrantov. Vlani to za rovnaký čas bolo 17-tisíc a rok predtým 85-tisíc migrantov. Tieto čísla už zahŕňajú 47 migrantov, ktorých talianska finančná polícia v utorok ráno priviezla do sicílskeho prístavu Pozzallo.

Salvini zakázal všetkým humanitárnym záchranným lodiam vstup do talianskych prístavov, čo od júna 2018, keď sa súčasná populistická vláda ujala moci, viedlo k viacerým potýčkam a patovým situáciám.

Informácie pochádzajú z agentúry AP a wesbtránky www.bbc.com.

