Minister Richter stále nepredložil návrh na platené voľno pre otcov, kritizuje poslankyňa Petrík

BRATISLAVA 3. apríla (WebNoviny.sk) - Poslankyňa Simona Petrík (Spolu) kritizuje ministra práce a sociálnych vecí Jána Richtera za to, že do parlamentu stále nepredložil legislatívny návrh na zavedenie plateného otcovského voľna po narodení dieťaťa.

Toto opatrenie je pritom podľa nej v Európskej únii štandardom. Opozičná poslankyňa preto na aktuálnu schôdzu parlamentu dala vlastný návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorým sa má zaviesť platené 14- dňové otcovské voľno po narodení dieťaťa.

Takýto návrh pritom poslankyňa Petrík predložila do Národnej rady SR prvýkrát už pred dvomi rokmi. "Robert Fico krátko na to v balíčku opatrení na javisku počas májových osláv predstavil opatrenia pre rodiny, ktoré obsahovali aj toto opatrenie," uvádza poslankyňa v tlačovej správe.

O rok na to, v máji minulého roka, sa podľa nej hovorca ministerstva práce Michal Stuška vyjadril, že "ministerstvo je pripravené predložiť už konkrétny návrh, trváme na tom a je to naozaj už ročnou témou aj čo sa týka ambícií ministra práce Richtera".

Poslala interpeláciu

Šéf rezortu práce a sociálnych vecí však návrh stále nepredložil. "Nerozumiem tomu, čo spôsobilo toto zdržanie ministra Richtera, nemá to opodstatnenie. Sama predkladám toto opatrenie už tretíkrát do parlamentu. Oteckovia si musia dnes brať voľno z práce, ktoré im potom chýba, aby pomohli mame po pôrode a strávili s bábätkom prvé dni," tvrdí poslankyňa Petrík.





Ministrovi Richterovi poslala interpeláciu, kde sa ho pýta, čo je s otcovskou po narodení dieťaťa, ktorú už pred dvoma rokmi sľuboval v krátkom čase predložiť.

Podľa návrhu novely zákona o sociálnom poistení od poslankyne Simony Petrík by sa do systému nemocenského poistenia zaviedla dávka otcovskej popôrodnej starostlivosti, tzv. otcovské. Otec by tak získal nárok na dva týždne plateného voľna navyše počas šestonedelia a rovnako ako matka by získal nárok na 75 % dennej mzdy zo Sociálnej poisťovne.





Otec by mal podľa novely zákona nárok na otcovské len vtedy, ak bol v posledných dvoch rokoch pred narodením dieťaťa nemocensky poistený najmenej 270 dní, t. j. podieľal sa na fungovaní sociálneho systému. Táto podmienka je rovnaká ako v prípade poskytovania materského.

Má množstvo nedostatkov

Ako pre agentúru SITA uviedol hovorca ministerstva práce a sociálnych vecí Michal Stuška, návrh poslankyne Simony Petrík smeruje k aktuálne diskutovanej téme na európskej pôde, na pôde Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a strany Smer-SD.





"Snaží sa, samozrejme, politicky navodiť dojem rýchlych pozitívnych riešení, má však množstvo nedostatkov a spôsobil by kolíziu s viacerými ustanoveniami nášho systému sociálneho, ale napr. aj zdravotného poistenia, pracovného práva, ale aj možnosť rôzneho výkladu, čo je neprijateľné," tvrdí. Ako príklad uviedol, že opozičný návrh by umožňoval v rovnakom čase súbežný nárok otca na novú otcovskú dávku a zároveň na materské. "To určite nie je želateľné, ani správne," upozornil.





Od budúcej účinnosti príslušnej európskej smernice k otcovskému voľnu, ktorá bude čoskoro realitou, majú podľa Stušku členské krajiny tri roky na jej prevzatie do vnútroštátnej legislatívy.





"To, prirodzene, neznamená, že sa úpravy nepodarí realizovať skôr, naznačuje to však zložitosť zodpovedných a odborných riešení, ktorým musia predchádzať štandardne procesy, analýzy a diskusie kompetentných," dodal hovorca rezortu práce a sociálnych vecí.

