Minister Naď by podporil núdzový stav, uľahčil by mu nasadenie vojakov na pomoc v boji proti koronavírusu

10.11.2021 (Webnoviny.sk) - Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) by podporil núdzový stav. Ako vysvetlil, volá po ňom minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO).

„Samozrejme, že by som tam dal výnimku pri jednotlivých prevádzkach pre zaočkovaných ľudí. Zaočkovaní by mali mať slobodní vstup do reštaurácii,“ uviedol.

Šéf rezortu obrany zároveň povedal, že núdzový stav by aj jemu uľahčil nasadenie vojakov na pomoc v boji proti pandémii koronavírusu.

Opatrenia proti koronavírusu na Slovensku sa zmenia, zaočkovaní majú mať výhody a v hre je aj lokálny núdzový stav

Vláda bude v stredu rokovať aj o možnosti zavedenia lokálneho núdzového stavu. Pred rokovaním kabinetu to potvrdil premiér Eduard Heger (OĽaNO).

SaS nechce núdzový stav

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) sa chce núdzovému stavu vyhnúť. Namiesto toho vyzýva k tomu, aby sa iné zákony prispôsobili tak, že sa bude dať na Slovensku fungovať bez vyhlásenia núdzového stavu.

„Odporúčania konzília odborníkov v plnom rozsahu nepodporíme tak či tak, keďže niektoré opatrenia nevnímam ako účelné, ale ako drastické," ozrejmil Sulík.

Výnimky pre zaočkovaných

Vicepremiérka a líderka strany Za ľudí Veronika Remišová doplnila, že väčšinu opatrení konzília odborníkov by vláda mala pretaviť do praxe. Vyplýva to podľa jej slov z dohody na koaličnej rade, ktorá sa konala v pondelok 8. novembra.

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) by podporil núdzový stav. Ako vysvetlil, volá po ňom minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO). „Samozrejme, že by som tam dal výnimku pri jednotlivých prevádzkach pre zaočkovaných ľudí. Zaočkovaní by mali mať slobodní vstup do reštaurácii,“ uviedol.

Šéf rezortu obrany zároveň povedal, že núdzový stav by aj jemu uľahčil nasadenie vojakov na pomoc v boji proti pandémii koronavírusu.

Opatrenia, ktoré navrhlo konzílium odborníkov obmedziť pohyb pre nezaočkovaných v čiernych okresoch

zaviesť COVID pasy (OTP) na vstup do zamestnania od červeného okresu

dôrazne odporúčať home office (prácu z domu) od červeného okresu

krátkodobo (1 až 2 týždne) prerušiť prezenčnú výučbu v bordových a čiernych okresoch

obmedziť otvorenie prevádzok do 22:00 od bordového okresu

dodržiavať zákaz konania vysokorizikových aktivít ako sú svadby, večierky, diskotéky, oslavy, posedenia, spoločenské večere s tancom v čiernej farbe okresu

zrýchliť podávanie 3. dávky vakcíny najmä v rizikových skupinách a zariadeniach sociálnych služieb

navýšiť počet reprofilizovaných lôžok

zvýšiť dostupnosť monoklonálnych protilátok

platiť zvýhodnenú PN-ku pri ochorení na COVID-19 len zaočkovaným

motivovať obyvateľov na prvú dávku očkovania

zaangažovať regionálnych politikov, samosprávy, občianske a kresťanské komunity

zvážiť povinné očkovanie určitých skupín obyvateľov tak, ako to robia v iných štátoch EÚ

vynaložiť maximálne úsilie na zvýšenie zaočkovanosti, ako jediného nástroja na zvládnutie tretej vlny a aj prípadných ďalších

osobná angažovanosť a zodpovednosť nás občanov, podnikateľov, prevádzkarov

zabezpečiť dodržiavanie a kontrolu Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?