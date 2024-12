Minister Lengvarský vyzval na očkovanie proti HPV vírusu, pre 13-ročných je už vakcína zadarmo (video)

Deti po 12. narodeninách sa môžu bezplatne očkovať 9-valentnou vakcínou proti ľudskému papilomavírusu (HPV). Slovensko sa tak pridalo k pokrokovému svetu v intenzívnejšom boji proti rakovine krčka maternice.

Na tlačovej besede to povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský a vyzval deti a ich rodičov, aby neváhali a dali sa zaočkovať.

„Vakcína znamená viac zdravia, menej obáv, menej operačných zákrokov a – čo je hlavné – menej úmrtí na rakovinu krčka maternice,“ povedal minister.

99-percentná účinnosť vakcíny

Vakcína, ktorá bude pre 13-ročných zadarmo, obsahuje 9 genotypov HPV vírusu a dokáže efektívne chrániť pred niektorými onkologickými ochoreniami. Až 99-percentnú účinnosť vakcíny potvrdil štátny tajomník rezortu ministerstva Róbert Babeľa.

Keďže vakcína chráni aj pred rakovinou konečníka, hrtana a ďalšími typmi onkologických ochorení, má zmysel očkovať nielen dievčatá, ale aj chlapcov.

Ostatné krajiny sú ďaleko pred nami

Riaditeľ Asociácie zdravotných poisťovní Michal Štofko upozornil, že okolité krajiny sú z hľadiska zaočkovanosti ďaleko pred nami. V Rakúsku, Česku a Maďarsku je zaočkovaných 60 až 70 percent dievčat a 30 percent chlapcov vo veku 13 rokov.

Na Slovensku je to iba 26 percent dievčat a pri chlapcoch možno hovoriť o jednom percente zaočkovanosti v danej vekovej kohorte. „Nevyhnutná je osveta v tejto oblasti,“ zdôraznil riaditeľ asociácie poisťovní.

Patrik Herman z aliancie Nie rakovine informoval, že s cieľom zvýšiť informovanosť ľudí aliancia vyráža do miest a obcí po celom Slovenku, aby bývalí onkologickí pacienti vysvetľovali verejnosti, ako sa chrániť pred onkologickými ochoreniami.

Najčítanejšia najnovšia správa

Fico je pripravený zastaviť Ukrajine po novom roku dodávky elektriny zo Slovenska – VIDEO

Európska únia (EÚ) príde po zastavení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ počas dvoch rokoch o desiatky miliárd eur. Je o tom presvedčený slovenský predseda vlády Robert Fico. Len Slovensko podľa neho príde ročne približne o pol miliardy eur.

Profit pre Spojené štáty

Európska únia príde o 120 miliárd eur, a to vďaka nárastu cien plynu a elektriny na európskych trhoch. Slovenský premiér je po novom roku pripravený v prípade zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na recipročné kroky voči Ukrajine.

Hovorí o zastavení dodávok elektriny zo Slovenska na Ukrajinu, v hre sú podľa neho aj ďalšie možnosti. „Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu nie je len prázdne politické gesto. Je to extrémne prázdne gesto, ktoré zaplatíme my v Európskej únii. Európska únia na vyšších cenách plynu a elektriny v rokoch 2025 a 2026 zaplatí okolo 120 miliárd eur viac. Opäť nám klesne konkurencieschopnosť. Slovensko príde približne okolo pol miliardy na tranzitných poplatkoch. Ukrajina takmer o miliardu a Rusko príde “len“ pravdepodobne o 2,5 miliardy eur. To sme zase tých Rusov vytrestali, pravda. Ako všetky sankcie, ktoré škodia predovšetkým nám,“ povedal Fico v najnovšom videu na sociálnej sieti.

Ekonomická vlastizrada

Zo zastavenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu budú podľa neho profitovať najmä Spojené štáty americké.

„Postavil som si otázku, čo je za tým nezmyselným rozhodnutím prezidenta Zelenského. Stačí, ak sa pozrieme na to, ktoré krajiny najviac profitujú zo znižovania závislosti Európskej únie na plyne z Ruska. Odpoveď je veľmi jednoduchá, Spojené štáty americké. A to som dnes čítal, že zvolený prezident USA Donald Trump už žiada Európu, aby kupovala zo Spojených štátov ešte viac plynu a ropy, aby sa vyrovnala vzájomná obchodná bilancia, inak zavedie proti Európskej únii vyššie clá. To som teda zvedavý na reakciu Európskej únie,“ zdôraznil Fico.

Slovenský premiér hovorí o ekonomickej vlastizrade. „Ak po prvom januári prestane na Slovensko cez Ukrajinu prúdiť plyn a dôjde k následkom, o ktorých som teraz otvorene hovoril, a proti ktorým bojujem, kde sa dá, neobracajte sa prosím na Úrad vlády SR, ale sa obráťte na úrad prezidenta Ukrajiny a na úrady vlád EÚ, ktoré v mene poškodenia Ruskej federácie idú do tejto ekonomickej samovraždy,“ dodal Fico.

Slovensko bude uvažovať podľa neho o recipročných opatreniach voči Ukrajine. „Po prvom januári zhodnotíme situáciu a možnosti recipročných opatrení proti Ukrajine. Ak to bude nevyhnutné, zastavíme dodávky elektrickej energie, ktorú Ukrajina súrne potrebuje pri výpadkoch siete. Alebo sa dohodneme na inom postupe,“ konštatoval Fico.