Minister Lajčák podal demisiu prezidentovi Kiskovi a informoval aj premiéra Pellegriniho

BRATISLAVA 30. novembra (WebNoviny.sk) - Šéf rezortu zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nom. Smer-SD) podal demisiu prezidentovi Andrejovi Kiskovi.

Pre agentúru SITA to potvrdilo tlačové oddelenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. V tejto súvislosti sa má vyjadriť aj predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD).

Lajčák sa rozhodol rezignovať po tom, ako Národná rada SR vo štvrtok prijala uznesenie o nesúhlase s globálnym kompaktom Organizácie Spojených národov (OSN) o migrácii.

"Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák dnes (v piatok, pozn. red.) v súlade s Ústavou SR podal demisiu prezidentovi Andrejovi Kiskovi a o tomto kroku oficiálne informoval predsedu vlády Petra Pellegriniho," uviedol tlačový odbor rezortu zahraničia.

V súvislosti s možným nástupcom Lajčáka sa spomína meno predsedu strany Smer-SD Roberta Fica.





Online (textový prenos)

online (minúta po minúte)



17:22 Ďakujeme za pozornosť, textový online prenos sme ukončili.



17:20 Prezident Andrej Kiska je v súvislosti so zahraničnopolitickou orientáciou Slovenska znepokojený vládnou krízou pre demisiu ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka.



Ako agentúru SITA informoval hovorca prezidenta Roman Krpelan, Andrej Kiska je presvedčený, že Slovensko by na konferencii v Marakéši malo mať zástupcu, ktorý bude tlmočiť názor parlamentu a vlády tak, ako sa to deje na každom významnom medzinárodnom podujatí, ako sú napríklad summit NATO alebo summit Európskej únie.



14:11 Napriek tomu, že Pellegrini ešte dúfa, že sa mu Lajčáka podarí presvedčiť, už sa špekuluje o možných nástupcoch. Skloňuje sa meno predsedu Smeru-SD Roberta Fica či Pellegriniho zahraničnopolitického poradcu a bývalého veľvyslanca v USA Petra Kmeca.



Podľa premiéra ide o hypotetické otázky, mal by to byť ale „špičkový diplomat, ktorý pôsobil v diplomacii veľa rokov a mohol by byť dôstojným nástupcom,“ priblížil svoju predstavu. Priamo k Ficovmu menu sa nevyjadril. Dodal, že na Slovensku je viacero ľudí, ktorí by mohli spĺňať požiadavky na ministra zahraničných vecí, ale zároveň vyzval, aby sme neboli neúctiví k Lajčákovi, ktorý ešte sedí na svojej stoličke.



13:41 Vládna koalícia podľa Veroniky Remišovej (OĽaNO) vyzerá ako potápajúca sa loď, z ktorej uteká, kto môže. „Minister Lajčák dal demisiu, minister financií zas chce nájsť útočisko ako guvernér Národnej banky Slovenska. Vládna koalícia namiesto toho, aby riešila problémy, ktoré Slovensko skutočne trápia, ako je zdravotníctvo a školstvo, len vyvoláva hádky,“ vyhlásila.



Podľa nej Lajčák neodchádza preto, že sa nechceme pridať k nejakému vyhláseniu OSN. „Odchádza preto, že SNS ako jeden z koaličných partnerov rieši problémy vyslovene hlúpym spôsobom a zavádza pri tom verejnosť. Normálne sa s nimi nedá riadiť krajina,“ uzavrela a dodala, že „Andrej Danko s Robertom Ficom so sebou ťahajú k zemi aj Slovensko, prinášajú nestabilitu, chaos a populistické nezmysly, ktorých cieľom je iba zakryť vlastnú neschopnosť a kšefty“.



Podľa Remišovej situácia, ktorá vznikla okolo Globálneho migračného paktu, je dôkazom, že niektorým politikom nejde o dobro Slovenska, ale o rozdeľovanie krajiny a rozbíjanie základných hodnôt, na ktorých je Slovenská republika postavená. „Demisia ministra diplomacie Miroslava Lajčáka je len obrazom rozhádanej a nestabilnej vládnej koalície. Koaličné strany a ich predsedovia sa neustále škriepia, navzájom sa vydierajú a robia si zle. Nie je predsa možné, aby jeden člen vlády na niečom dva roky pracoval, všetci o tom veľmi dobre vedeli, keďže SNS má na ministerstve zahraničných vecí svojho štátneho tajomníka, no nakoniec je z toho veľký cirkus bez normálnej a konštruktívnej diskusie,“ vyhlásila.



13:11 Premiér Pellegrini sa na piatkovom brífingu vyjadril aj k téme predčasných volieb, ktoré by podľa neho boli v súčasnej situácii pre Slovensko škodlivé.



Podľa jeho slov by takéto riešenie súčasnú situáciu na Slovensku destabilizovalo a skomplikovalo. Tiež doplnil, že verí, že vládna koalícia je stabilná a dokončí svoj mandát do riadnych parlamentných volieb v roku 2020.



„Počul som o tom, ale myslím si, že predčasné voľby by boli škodlivé. Nevidím tu žiadnu alternatívu, ja netvrdím, že sme najlepší a bez chýb, ale garantujem vám, že robíme všetko pre to, aby sme krajinu posúvali dopredu. Nemyslím si, že by májové predčasné voľby niečo vyriešili, naopak, ešte viac by situáciu destabilizovali a skomplikovali,“ povedal Pellegrini.















12:25 Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) je znepokojené demisiou Lajčáka. „Tento krok je výsledkom obrovských rozkolov vo vládnej koalícii a v strane Smer-SD,“ uvádza sa vo vyhlásení kresťanských demokratov.



Súčasný stav podľa KDH nielen zhoršuje postavenie Slovenska v Európskej únii a znižuje dôveryhodnosť našich spojencov, ale vyvoláva obavy o našu zahraničnopolitickú orientáciu, „osobitne po nebezpečných avantúrach predsedu Národnej rady SR Andreja Danka“.



„Vláda v súčasnosti hazarduje s menom Slovenska,“ povedal europoslanec a člen predsedníctva KDH Ivan Štefanec s tým, že bude záležať na tom, či vládna koalícia bude dodržiavať svoje vlastné programové vyhlásenie. „KDH bude vždy dôsledne hájiť záujmy Slovenska v Európskej únii, aj v širšom medzinárodnom spoločenstve,“ dodal Štefanec.



12:14 Prezident Andrej Kiska prijme Lajčáka v utorok 4. decembra. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca prezidenta Kisku Roman Krpelan s tým, že Lajčák sa chce ešte predtým stretnúť s predsedom vlády Pellegrinim.



„Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák doručil písomne do Kancelárie prezidenta SR abdikačný list. Prezident Kiska ministra pozval na stretnutie do prezidentského paláca na utorok. Minister ho informoval, že ešte predtým sa chce stretnúť s predsedom vlády SR, ktoré sa uskutoční v pondelok,“ uviedol Krpelan.



11:51 K rozhodnutiu ministra Lajčáka sa už vyjadril aj premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý ho chce presvedčiť, aby svoje rozhodnutie ešte zvážil a zostal vo vláde.

11:29 Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) pre agentúru SITA uviedol, že Lajčák by mal zostať na poste ministra zahraničných vecí, pretože ho považuje za jedného z najlepších ministrov a odborníka. „Mojím osobným názorom je, že Miroslav Lajčák je všeobecne jedným z najlepších ministrov zahraničných vecí. Na tejto pozícii by mal ostať práve on. Bol by som rád, keby som s ním naďalej mohol sedieť v jednom kabinete, pretože si ho veľmi vážim, odborne aj ľudsky,“ povedal Gál.











11:00 Šéf rezortu zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nom. Smer-SD) podal demisiu prezidentovi Andrejovi Kiskovi.

Miroslav Lajčák – životopis

JUDr. Miroslav Lajčák sa narodil 20. marca 1963 v Poprade. Vyštudoval Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov a Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Tiež je absolventom Európskeho centra pre bezpečnostné štúdie G. Marshalla v nemeckom Garmisch-Partenkirchene.

V roku 1988 nastúpil na federálne Ministerstvo zahraničných vecí Československa v Prahe a kariéru diplomata začal v roku 1991 na Veľvyslanectve ČSFR v Moskve, od 1. januára 1993 na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Moskve. V roku 1993 bol riaditeľom kabinetu ministra zahraničných vecí SR a v roku 1994 riaditeľom kabinetu predsedu vlády SR. Jeho diplomatická kariéra pokračovala v Japonsku, kde bol v rokoch 1994 – 1998 mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom SR. V rokoch 1998 – 2001 bol opäť riaditeľom kancelárie ministra zahraničných vecí SR a v rokoch 1999 – 2001 bol výkonným asistentom osobitného vyslanca generálneho tajomníka OSN pre Balkán Eduarda Kukana.

Miroslav Lajčák bol v rokoch 2001 – 2005 mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom SR v Belehrade pre Zväzovú republiku Juhoslávia (neskôr Srbsko a Čierna Hora), Albánsko a Macedónsko. V rokoch 2005 – 2007 bol generálnym riaditeľom pre politické záležitosti Ministerstva zahraničných vecí SR a v roku 2006 prijal úlohu osobného zástupcu vysokého predstaviteľa EÚ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku Javiera Solanu v Čiernej Hore na prípravu referenda o nezávislosti Čiernej Hory, ktorá sa rozhodla osamostatniť sa od Srbska. Od júla 2007 do januára 2009 Miroslav Lajčák prevzal úrad vysokého predstaviteľa medzinárodného spoločenstva a osobitného predstaviteľa EÚ pre Bosnu a Hercegovinu v Sarajeve.

Po tom, ako v januári 2009 minister zahraničných vecí Ján Kubiš odišiel do Ženevy na post výkonného tajomníka Európskej hospodárskej komisie OSN sa stal Miroslav Lajčák šéfom rezortu diplomacie v prvej vláde Roberta Fica. V tejto funkcii pôsobil do júla 2010. V ďalšom období (december 2010 – apríl 2012) bol výkonným riaditeľom Európskej služby pre vonkajšiu činnosť pre Európu a Strednú Áziu v Bruseli. Po predčasných parlamentných voľbách v roku 2012 sa stal od 4. apríla 2012 do 23. marca 2016 podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v druhej vláde Roberta Fica.

Vo voľbách do NR SR v marci 2016 bol Miroslav Lajčák zvolený za poslanca za stranu Smer-SD. Následne sa od 23. marca 2016 stal ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí ako nominant strany Smer-SD v tretej vláde Roberta Fica. V roku 2016 bol Lajčák oficiálnym kandidátom SR na post generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov (OSN). Následne bol 31. mája 2017 aklamáciou zvolený za predsedu 72. Valného zhromaždenia OSN na obdobie od septembra 2017 do septembra 2018.

Po demisii vlády 15. marca 2018 sa v zrekonštruovanom kabinete na čele s Petrom Pellegrinim stal 22. marca 2018 opäť ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí. Do sporu sa dostal s koalíciou pre Globálny rámec o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii, ktorý sa vypracovával v OSN za jeho pôsobenia. Minister sa postavil za kompakt napriek tomu, že koaličná Slovenská národná stana (SNS), ale aj jeho domovský Smer-SD, dokument odmietli. O tom, či má Slovensko prijať dokument, hlasovala vo štvrtok 29. novembra Národná rada SR, 90 hlasmi SNS, Smeru-SD, Ľudovej strany Naše Slovensko a hnutia Sme rodina kompakt odmietla. V rovnaký deň večer minister Lajčák prostredníctvom svojho hovorcu oznámil, že sa rozhodol podať demisiu. Miroslav Lajčák podal 30. novembra prezidentovi Andrejovi Kiskovi demisiu.

Miroslav Lajčák hovorí po anglicky, rusky, nemecky, jazykmi slovanských krajín Balkánu, bulharsky a francúzsky. Je ženatý, má dve dcéry. Jeho manželka Jarmila je televízna moderátorka a venuje sa aj charitatívnym aktivitám.

Informácie pochádzajú z www.mzv.sk a z archívu agentúry SITA.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !