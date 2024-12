Minister Krajniak umožní firmám pýtať sa zamestnancov, či sú očkovaní

Zamestnávateľ má ústavnú možnosť spýtať sa svojho zamestnanca, či je zaočkovaný. Na tlačovej besede to povedal minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak.

Takéto stanovisko podľa neho k tomuto kroku dala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

Zamestnávatelia budú zrejme môcť kontrolovať, kto na ich pracovisku je či nie je očkovaný. Prípadne tiež testovaný či po prekonaní covidu-19. Minister práce Milan Krajniak o tom uvažuje, keďže zistil, že takýto krok je v súlade s ústavou. Je vraj účelné, aby sa v prevádzkach vytvárali priestory pre očkovaných a neočkovaných.

„Pôvodne sme uvažovali nad tým, že by to mohlo byť stanovené vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva, ale nakoniec to stanovisko je také, že by sme to mohli upraviť, ak bude všeobecná vôľa, v Zákonníku práce,“ povedal minister.

Zaočkovaní a nezaočkovaní by nepracovali spolu

Na najbližšom rokovaní tripartity chce o tejto možnosti informovať zamestnávateľov a odborárov. „Ak bude zhoda, tak si vieme predstaviť, že pripravíme takúto novelu Zákonníka práce,“ tvrdí Krajniak.

Žiadať od zamestnanca informáciu o tom, či je zaočkovaný, by sa zamestnávateľovi umožnilo len preto, aby si mohol upraviť prácu zamestnancov a bezpečnosť na pracovisku. „Napríklad tak, že zaočkovaní budú pracovať spolu a nezaočkovaní budú pracovať spolu,“ dodal Krajniak.

Voči nezaočkovanému zamestnancovi nebudú možné žiadne pracovnoprávne postihy

„Komunikujeme s ministerstvom spravodlivosti na čele s Máriou Kolíkovou, ako by sa to dalo právne urobiť. Podľa informácie od nej to nevieme urobiť vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ), pravdepodobne to budeme musieť upraviť v Zákonníku práce,“ uviedol minister práce Milan Krajniak.





Minister podotkol, že síce po novom by zamestnávatelia mohli získať takúto informáciu od zamestnancov, očkovanie však je a bude dobrovoľné.





„Teda nikto nemôže z toho vyvodiť žiadne pracovno-právne postihy, bez ohľadu na to, či niekto je alebo nie zaočkovaný. Chápeme však, že v niektorých prevádzkach je účelné, aby zamestnávatelia dávali do kancelárií či prevádzok spolu ľudí, ktorí sú zaočkovaní alebo nezaočkovaní,“ podotkol M. Krajniak na tlačovej konferencii z konca minulého týždňa.

Zamestnávatelia zrejme budú mať prehľad

Na to, aby na kontrolu zamestnancov mali firmy dosah dlhodobejšie poukazujú viaceré zamestnávateľské zväzy v podstate zhodne.





„Firmy nemôžu ani získať údaje o tom, či sú ich zamestnanci očkovaní, prípadne prekonali ochorenie covid-19. Na tento údaj sa ich síce môžu opýtať, no nemusia mu ich poskytnúť.

Nutný test do práce?

Súčasná legislatíva stanovuje jasné pravidlá. Podľa všeobecných zásad prevencie, nevyplýva podľa aktuálneho Zákonníka práce zamestnávateľovi možnosť zaviesť do praxe ani povinné testovanie zamestnancov na covid-19, uvádza NIP /Národný inšpektorát práce /.





Firma nemá právo žiadať a sankcionovať zamestnanca za nepredloženie výsledkov akéhokoľvek lekárskeho vyšetrenia. Tieto sú určené len do rúk lekára. Ak by však firma vyžadovala podrobiť sa takémuto testu, náklady na takéto plnenie musí znášať zamestnávateľ.

Pokiaľ by zamestnávateľ obmedzil alebo zakázal vstup do jeho priestorov pre niektorých zamestnancov – nezaočkovaných alebo zaočkovaných a niektorej skupine by neprideľoval prácu podľa pracovných zmlúv, išlo by o prekážku v práci na strane firmy v zmysle § 142 ods. 3 Zákonníka práce. Za čas trvania takejto prekážky zamestnávateľ poskytne dotknutým zamestnancom náhradu mzdy v sume ich priemerných zárobkov, uvádza hovorca NIP.





Aby zamestnávateľ pristúpil k rozdeľovaniu zamestnancov na dve alebo viac skupín, napríklad kvôli inému postaveniu – zaočkovanosti, nezaočkovanosti, či disponovania negatívnym výsledkom testu na koronavírus, musel by mať k dispozícii covid passy zamestnancov, na zber a spracúvanie ktorých nemá zatiaľ legitímne oprávnenie.

Povinnosťou firiem je prideľovať prácu podľa pracovnej zmluvy. Rovnako musí firma vpustiť všetkých do priestorov, či už očkovaných alebo neočkovaných zamestnancov. Podľa § 13 ods. 1 a 2 Zákonníka práce je neprípustné, aby zamestnávateľ segregoval zamestnancov, teda nerovnako s nimi zaobchádzal, z dôvodu napríklad zaočkovania či nezaočkovania proti covidu-19, uvádza NIP.

Prenášať bremeno financovania na podnikateľov a zamestnávateľov je to najľahšie

Snahy dostať do Zákonníka práce viac benefitov pre očkovaných prejavil ešte pri septembrovej schôdzi Národnej rady aj nezaradený poslanec Tomáš Valášek, ktorého prichýlila mimoparlamentná strana Progresívne Slovensko.





Ten prišiel s nápadom, aby firmy dávali päť dní dovolenky navyše a k tomu ročný finančný príspevok 275 eur, ak je niekto zaočkovaný a pracuje. Firmy však tento nápad zotreli zo stola s tým, že benefity si chcú určovať sami a štát sa im nemá do tejto kompetencie čo miešať. Nieto im ešte určovať, čo a ktorým zamestnancom majú poskytovať, navyše z firemných zdrojov.





„Prenášať bremeno financovania na podnikateľov a zamestnávateľov je to najľahšie,“ spresnil na margo tohto návrhu Martin Lidaj, výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS). „Ak štát prijíma nejaké opatrenia, mali by ísť ruka v ruke s finančným krytím.

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Štvrtok 19. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Štvrtok 19. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Doobeda bude fantasticky, ale neskôr vás poriadne potrápi uzavretosť a zdržanlivosť osoby, s ktorou sa dnes stretnete. Zabodujete svojou fantáziou.

Býk 21.4. - 21.5.

Na vášho partnera čaká ustupovanie a prispôsobovanie sa, čo je vlastne jeho najčastejšou úlohou. Tentoraz bude vyžadovať rýchle tempo.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Ak sa chcete osvedčiť aj na umeleckom poli, vystihli ste pravú chvíľu. Nebudú vám chýbať originálne nápady, ani inšpirácie. Dobré aspekty sú aj na lásku a všetko, čo súvisí s vašimi záľubami.

Rak 22.6. - 22.7.

Snažte sa presadiť svoje tvorivé možnosti a schopnosti, kým sa to ešte dá. Môžete tým veľa získať. Je najvyšší čas, aby ste prestali ťahať za kratší koniec. Máte na viac.













Všetky Horoskopy Štvrtok 19. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu