Minister Krajčí verí, že celoplošné testovanie pomôže zlomiť nárast v šírení ochorenia COVID-19

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) verí, že celoplošné testovanie pomôže zlomiť stúpajúcu krivku pandémie ochorenia COVID-19 a projekt bude inšpiratívnym príkladom pre ostatné štáty.

Uviedol to na brífingu v závere druhého dňa pilotnej fázy testovania, kde aj on sám pomáhal odoberať stery v jednom z odberných miest v Tvrdošíne.

Vyťaženie približne na polovicu

„Chcem vyjadriť nádej, že pandémiu, ktorá nás na Slovensku veľmi vážne zasiahla, pri takomto nasadení a spolupatričnosti, ktorú som dnes na Orave videl, zvládneme. Verím, že ak nasledujúce dva-tri týždne obmedzení vydržíme, podarí sa nám krivku zlomiť, ocitneme sa v oveľa lepších číslach a budeme môcť uvoľňovať postupne niektoré opatrenia,“ vyhlásil Krajčí.

Počas sobotňajšieho popoludnia sa minister zdravotníctva stretol s riaditeľmi župných nemocníc v Dolnom Kubíne a Trstenej a situáciu v nich hodnotil ako dobrú.





„Vyťažených je približne 50 percent lôžkového fondu vyhradeného pre pacientov s ochorením COVID-19. V Trstenej je k dispozícii päť ventilovaných lôžok a 50 reprofilizovaných infektologických lôžok, a v Dolnom Kubíne štyri ventilované lôžka a štyri desiatky lôžok na kyslíku s covidovým ochorením,“ zhodnotil situáciu Krajčí.

Najťažšie stavy pôjdu do Martina

Ocenil tiež skutočnosť, že župné zdravotnícke zariadenia na Orave pomohli uvoľniť tlak na nemocnice v Ružomberku a v Martine.





„Do ružomberskej nemocnice by v prípade potreby mali byť preložení pacienti, ktorí potrebujú umelú pľúcnu ventiláciu, a martinská univerzitná nemocnica by mala prijímať tie najťažšie stavy, kde pacienti majú aj iné pridružené diagnózy,“ doplnil minister zdravotníctva.





Trojdňové testovanie v troch okresoch na Orave a tiež v bardejovskom okrese na východe Slovenska je pilotnou akciou operácie Spoločná zodpovednosť, ktorá bude pod gesciou Ministerstva obrany SR pokračovať celoslovenským testovaním počas nasledujúcich dvoch víkendov.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?