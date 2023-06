Minister Karas si zatiaľ nevie predstaviť svoju budúcnosť v straníckej politike

15.3.2023 (SITA.sk) - Poverený minister spravodlivosti Viliam Karas si zatiaľ nevie predstaviť svoju budúcnosť v straníckej politike.

Uviedol to po rokovaní vlády.

Poprel tiež, že by s niekým viedol rokovania.

Karasova novela Trestného zákona má priniesť viac spravodlivosti, šéfka Nadácie Zastavme korupciu vyzdvihla jej časti

Tresty za korupciu sa neznižujú, sprísňuje sa trestanie eurofondových podvodov aj využívanie účinnej ľútosti pri daňových podvodov. Na sociálnej sieti to uviedla riaditeľka Nadácia Zastavme korupciu Zuzana Petková, ktorá tým vyzdvihla časti novely Trestného zákona, ktorú v utorok 7. februára predstavil dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas.





Vysvetlila, že pri paragrafe 261, ktorý sa týka poškodzovania finančných záujmov Európskeho spoločenstva, bolo sprísnenie žiadúce, lebo väčšinou sa pácha spolu so subvenčným podvodom, kde boli doteraz tresty vyššie.

Účinná ľútosť

„Čo sa týka tzv. účinnej ľútosti – v súčasnosti je to tak, že páchateľ môže vyčkávať do poslednej chvíle, niekedy aj roky, keď trestné konanie trvá dlho, a keď potom zaplatí, nie je potrestaný. Po novom bude musieť škodu, ktorá vznikla krátením dane, doplatiť do troch mesiacov od vznesenia obvinenia,“ vysvetlila Petková.





Ako ďalej uviedla, kritiku vyvoláva najmä to, že sa mení definícia rozsahu škody, čo bude vplývať na prebiehajúce trestné konania za ekonomickú trestnú činnosť. Riaditeľka Zastavme korupciu zmenu ilustrovala na prípade daňovej kauzy bývalého prezidenta Andreja Kisku.

„Za žalovaný trestný čin mu v súčasnosti hrozí sedem až 12 rokov, po novom by to bolo tri až desať rokov, a keďže ide o netrestanú osobu, v prípade odsúdenia by dostal podmienku,“ vysvetlila riaditeľka organizácie.

Spoločenský kontext





„Áno, máme vysoké tresty. Áno, škoda sa nemenila od 1. januára 2006. Ale práve preto je dôležitý aj spoločenský kontext. To je, že potreba zmeny sa zjavila po tom, čo boli obvinení viacerí politici a podnikatelia,“ uviedla Petková. Dodala, že nápad, aby páchatelia mohli získať beztrestnosť zaplatením škody, neprešiel.





„Avšak, vzhľadom na politickú situáciu je veľký predpoklad, že keď sa tento návrh zákona dostane do parlamentu, Smer-SD, Hlas-SD, Sme rodina či poslanci, ktorí kandidovali za ĽSNS do neho pretlačia nielen túto vec, ale aj ďalšie, aby sa „naši ľudia“ nedostali do basy,“ uzavrela riaditeľka Nadácie Zastavme Korupciu.

Dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas na tlačovej besede v utorok 7. februára predstavil novelu Trestného zákona, ktorej cieľom je priniesť viac spravodlivosti a lepšie využívanie moderných, európskych nástrojov trestného práva. Na príprave finálneho znenia sa podieľalo viac ako sto odborníkov zastupujúcich všetky inštitúcie justičnej sféry, akademickú obec i mimovládny sektor.

Restoratívna justícia

Ústrednou témou novely zákona je restoratívna justícia a alternatívne tresty. Podľa rezortu spravodlivosti je trest odňatia slobody pre spoločnosť najdrahší, a to tak z pohľadu priamych nákladov na väznenie i ďalšej recidívy.

„Restoratívna justícia dopĺňa tradičné trestné konanie o vhodné alternatívy. Ich cieľom je, aby páchateľ prevzal zodpovednosť za spáchaný trestný čin vo vzťahu k poškodenej strane a k povinnosti nahradiť škodu, čím sa viac chránia záujmy poškodených,“ tvrdí rezort. Ústrednou témou novely Trestného zákona sú i prehľadnejšie trestné sadzby a viac priestoru pre spravodlivejšie posúdenie situácie sudcom.

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.