Minister Kamenický sa snaží zostaviť rozpočet, návrh zvýšenia cien cigariet nie je politický

11.9.2019

Tvrdí to minister financií Ladislav Kamenický v reakcii na vyhlásenia predsedu koaličnej SNS Andreja Danka, že jeho strana návrh na zvyšovanie spotrebných daní z tabakových výrobkov nepodporí.

Matematika pri zostavovaní rozpočtu nepustí

Danko tiež kritizoval, že o návrhu v čase jeho stredajšieho schvaľovania vo vláde nevedeli ani predsedovia koaličných strán. Hovoril o porušení koaličnej dohody a avizoval tiež zvolanie koaličnej rady.

„Zámerom môjho dnešného vystúpenia skutočne nebola politika. Ja som zodpovedný ako minister za to, že pripravujeme rozpočet na budúci rok a tento príjem vo výške 101 miliónov eur na budúci rok mal pomôcť pri zostavovaní rozpočtu na budúci rok,“ povedal v stredu v parlamente Kamenický. Doplnil, že matematika pri zostavovaní rozpočtu nepustí a treba hľadať priestor na jeho zostavenie. „Ak nechceme utŕžiť medzinárodnú blamáž, že nám Brusel vráti navrhovaný rozpočet, tak musíme urobiť opatrenia, aby takýto rozpočet sme vedeli zostaviť,“ dodal.





Podľa ministra pritom vláda zvolila na zvyšovanie rozpočtových príjmov segment, ktorý je z jeho pohľadu pre bežných ľudí najmenej bolestivý. „Čo sa týka fajčenia, skutočne nie je to predmet spotrebného koša bežných ľudí. Bavíme sa o tom, či ten fajčiar sa rozhodne fajčiť alebo nefajčiť. Je to jeho slobodné rozhodnutie a myslím si, že je to opatrenie, ktoré najmenej dopadne na bežných ľudí,“ povedal minister financií Ladislav Kamenický.

Minister stojí pred neľahkou úlohou





Strana Most-Híd pritom potvrdila stredajšie vyjadrenia šéfa národniarov Andreja Danka, že lídri koaličných strán o pláne rezortu financií zvyšovať spotrebné dane z cigariet nevedeli. „Pán Kamenický prvýkrát stojí pred neľahkou úlohou, ktorou je postavenie štátneho rozpočtu. Most vidí jeho snahu hľadať prostriedky ako náhradu za neplánované investície do opatrení pre zvýšenie životnej úrovne obyvateľov, ktoré mimochodom taktiež nenájdete v Programovom vyhlásení vlády, ale sme o nich v koalícii rokovali,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár.





Rovnako bude Most-Híd podľa nej rokovať aj o návrhu ministra Kamenického, hoci zvyšovanie cien strana nepodporuje. „Ak by sme k takémuto kroku ale mali pristúpiť, tak určite by to boli tabakové výrobky a alkohol,“ dodala.





Podľa vládou schváleného návrhu novely zákona o tabakových výrobkoch sa má spotrebná daň na cigarety aj bezdymové tabakové výrobky zvýšiť. Škatuľka najpredávanejších cigariet by podľa tohto návrhu mala zdražieť približne o 40 centov na 3,80 eura, bezdymové tabakové výrobky až o 50 centov na zhruba štyri eurá za škatuľku. Tieto zmeny mali priniesť v budúcom roku do rozpočtu celkovo vyše 100 miliónov eur. Väčšina by mala prísť zo zvýšenia dane na cigarety, až 95 miliónov eur, ďalších šesť miliónov eur by malo priniesť zdvojnásobenie spotrebnej dane na bezdymové tabakové výrobky. V ďalších rokoch by mal dodatočný výnos spotrebnej dane z tabaku a tabakových výrobkov stúpnuť na takmer 140 miliónov eur.

