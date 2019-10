Minister Hammond varoval, že Veľká Británia nemá páky na kontrolu brexitu bez dohody

14.7.2019 (Webnoviny.sk) - Britský minister financií Philip Hammond upozornil, že Veľká Británia nebude môcť kontrolovať kľúčové prvky brexitu bez dohody.

Šéf rezortu financií v rozhovore pre BBC varoval, že napriek vynaloženiu 4,2 mld. libier (GBP) na prípravy na brexit, britská vláda má obmedzený vplyv na to, ako by scenár odchodu z EÚ bez dohody mohol vyzerať.

Tovary cez Dover by mali prúdiť hladko

Na otázku, či Veľká Británia môže kontrolovať brexit, odpovedal: "Nemôžeme, pretože mnohé páky držia iní - 27 krajín EÚ alebo súkromné firmy. Môžeme sa snažiť ich presvedčiť, ale nemôžeme to riadiť."

"Napríklad, môžeme zabezpečiť, že tovary cez prístav Dover k nám prúdia hladko, ale nemôžeme riadiť ich tok od nás do prístavu Calais," dodal Hammond.

"Francúzi môžu priepustnosť zvyšovať alebo znižovať, presne tak ako Španieli roky zväčšovali alebo zmenšovali dĺžku radov na hraniciach s Gibraltarom," povedal Hammond.

Koľko by mohol stáť brexit bez dohody

Začiatkom tohto mesiaca britský minister financií v parlamente povedal, že brexit bez dohody by mohol stáť do 90 mld. GBP a konštatoval, že je to na poslancoch, aby zabezpečili, že sa to "nestane".

Jeho súper Jeremy Hunt uviedol, že dokáže vyjednať novú dohodu "do konca septembra" a očakáva, že Británia z EÚ odíde do Vianoc.

(1 EUR = 0,89788 GBP)

