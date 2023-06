Minister dopravy Doležal chce zmenu zákona o zájazdoch, služby by sa mali dať odložiť

7.4.2020 (Webnoviny.sk) - Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (Sme rodina) predloží na jedno z najbližších rokovaní vlády v rámci opatrení proti dopadom koronavírusu návrh novely zákona o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu a niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu. Ako agentúru SITA v utorok informovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV), novela bude obsahovať odklad čerpania služby formou poukážok na budúce služby.

Dočasná novela zákona

"Návrh bude mať formu dočasnej novely zákona, teda bude rozšírením súčasných možností z dôvodu aktuálnej situácie," uviedol poradca ministra dopravy a výstavby pre strategickú a krízovú komunikáciu a rezortný hovorca Ivan Rudolf.

Ministerstvo dopravy a výstavby chce onedlho predstaviť ďalšie opatrenia na zlepšenie situácie v cestovnom ruchu na Slovensku. Naďalej podľa rezortu platí zmena termínu posudzovania projektov oblastných organizácií cestovného ruchu (OOCR), pričom majú možnosť už odovzdané projekty doplniť, upraviť, alebo úplne zmeniť. "Takto im chceme umožniť, aby mohli reagovať na súčasnú situáciu a pripravili sa na zvyšok sezóny 2020, či na novú sezónu 2021, keďže koronakrízu nemohli pri príprave a podávaní projektov očakávať," priblížil Rudolf.

Prioritou je ochrana zamestnancov ministerstva

Ministerstvo tvrdí, že pozorne načúva požiadavkám oblastných organizácií cestovného ruchu, pravidelne s nimi komunikuje a spolu s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR hľadá najvhodnejšie riešenie. Požiadavka OOCR na zavedenie inštitútu kurzarbeit (preplatenie časti miezd zamestnancov štátom) je práve v pôsobnosti ministerstva práce. "Prioritou ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala v týchto dňoch je najmä ochrániť približne 70-tisíc zamestnancov rezortu, ktorí sú denne vystavení v tzv. prvej línii, či už ide o poštových doručovateľov, železničiarov, ako aj ďalších zamestnancov, ktorým patrí uznanie celej spoločnosti," poznamenal Rudolf.

Oblastné organizácie cestovného ruchu zastrešujúce Liptov, Vysoké Tatry, Košice a Bratislavu v utorok upozornili na kritickú situáciu, v ktorej sa pre koronakrízu ocitlo celé odvetvie cestovného ruchu a tisíce jeho zamestnancov. V otvorenom liste ministrovi dopravy a výstavby Andrejovi Doležalovi navrhujú zavedenie opatrenia kurzarbeit, žiadajú podporu aj veľkých firiem a napriek pandémii aj pokračovanie úspešne rozbehnutej podpory destinačného manažmentu regiónov. Destinácie cestovného ruchu upozorňujú štát, aby ich nenechal padnúť na kolená, lebo neskorá pomoc môže mať veľmi neblahé následky. Oblastné organizácie sú pripravené na dialóg s ministerstvom dopravy, informovala OOCR Region Liptov.

Štát rieši problémy cestovných kancelárií

Štát chce v rámci opatrení na zmiernenie dopadov pandémie koronavírusu riešiť aj problém cestovných kancelárií. Informoval o tom v utorok predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO), pričom predpokladá, že ešte tento týždeň by mali mať finálne stanovisko. "Cestovné kancelárie vyplatili peniaze do Turecka, Egyptu, Grécka a tak ďalej, a teraz si ľudia chcú peniaze pýtať. Cestovné kancelárie ich majú v Turecku," uviedol Matovič. Podpredseda vlády pre ekonomiku a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) povedal, že spolu s ministrom dopravy a výstavby Andrejom Doležalom chcú po rokovaní so zástupcami cestovných kancelárií premiérovi a vláde prezentovať návrh riešenia. "V tomto momente to ešte nie je upresnené, dohodnuté," poznamenal Sulík s tým, že avizoval stretnutie s cestovnými kanceláriami. Problematika cestovného ruchu je podľa Sulíka od roku 2010 v pôsobnosti dvoch rezortov - hospodárstva a dopravy a výstavby.

Viaceré cestovné kancelárie na svojich portáloch vyzývajú zákazníkov, aby v záujme spoločnej záchrany cestovného ruchu nerušili svoje zájazdy a zmenili len ich termín. Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) sa pre agentúru SITA nedávno vyjadrila, že očakáva od novej vlády zmiernenie ich povinností vyplývajúcich zo zákona o zájazdoch. Podobný prístup má aj väčšina ich kolegov z Európskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr (ECTAA). Generálna sekretárka uvedenej asociácie Jana Varinská informovala, že v tomto momente vidia ako jediné riešenie dať možnosť cestovným kanceláriám vydať poukážky klientom, ktorí si kúpili zájazdy a spojené cestovné služby napríklad do určitého termínu. Na základe poukážok, resp. voucherov, by klienti mohli čerpať zájazd v budúcom, pre cestovanie bezpečnom, období.

Viac k téme: cestovný ruch, Ekonomické dopady koronavírusu

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Hlas-SD a Progresívne Slovensko vylúčili spoluprácu s extrémistickými stranami

18.6.2023 (SITA.sk) - Republika sa sama rozhodla, že nemôže byť prirodzeným partnerom pre Hlas. V diskusnej relácii V politike televízie Ta3 to uviedol predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini.

Geopolitická orientácia Slovenska

S takýmito stranami podľa neho jeho strana nebude spolupracovať a ani so stranami, ktoré sa usilujú takéto strany legitimizovať a spolupracovať s nimi.

Pellegrini pripomenul, že jednou s podmienok Hlasu na spoluprácu je i nespochybňovanie geopolitickej orientácie Slovenska.

Extrémistické strany

V tomto kontexte poukázal na postoje hnutia Republika v súvislosti so slovenským členstvom v euroatlantických štruktúrach.

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) podľa svojho predsedu Michala Šimečku odmieta akúkoľvek spoluprácu s extrémistickými stranami.