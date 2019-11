Minimálne sociálne odvody pre SZČO od januára stúpnu o takmer 10 eur mesačne

5.11.2019 (Webnoviny.sk) - Minimálne sociálne odvody pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) od začiatku januára budúceho roka stúpnu o 9,78 eura na 167,89 eura mesačne. Stane sa tak vzhľadom na to, že priemerná mzda na Slovensku podľa Štatistického úradu SR vlani medziročne vzrástla o 6,2 % na 1 013 eur.

Minimálny vymeriavací základ pre SZČO na platenie odvodov je totiž naviazaný na vývoj priemerných hrubých zárobkov zamestnancov, a preto sa od začiatku januára 2020 upraví smerom nahor takisto o 6,2 %, a to na 506,50 eura.

"Zmena sa dotýka nielen tých, ktorí v roku 2019 platia z minima, ale aj tých, ktorých výška poistného, aké platia, je aktuálne pod hranicou minima stanoveného pre rok 2020," informoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Ak živnostník v súčasnosti platí minimálne poistné 158,11 eura, za obdobie od januára 2020 bude platiť 167,89 eura mesačne.





"Nové minimálne poistné však bude platiť aj ten živnostník, ktorý v súčasnosti síce neplatí z minima, ale výška poistného, aké v súčasnosti uhrádza, nedosahuje novo stanovené minimum," upozorňuje hovorca poisťovne.

Ak teda živnostník aktuálne platí poistné do Sociálnej poisťovne napríklad 165 eur mesačne, za obdobie od 1. januára 2020 bude platiť poistné podľa nového minimálneho základu, a to vo výške 167,89 eura. O novej minimálnej sume poistného bude SZČO informovať listom alebo do e-schránky, ak ju majú aktivovanú.





Vyššie minimálne sociálne odvody SZČO prvýkrát zaplatia za január 2020, a to najneskôr do 10. februára 2020.

Maximálny vymeriavací základ

Od 1. januára budúceho roka pôjde nahor aj maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie, a to zo 6 678 eur na 7 091 eur.





Maximálny vymeriavací základ na platenie sociálnych odvodov totiž od 1. januára 2017 dosahuje sedemnásobok priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov, do konca roka 2016 išlo o päťnásobok priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Najvyššie možné sociálne odvody pre SZČO tak za obdobie od 1. januára budúceho roka vzrastú z 2 213,75 eura na 2 350,66 eura mesačne.





Bývalá vláda Roberta Fica od začiatku roka 2013 zvýšila minimálny vymeriavací základ pre SZČO z pôvodných 44,2 % na 50 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Na rok 2020 bude preto minimálny vymeriavací základ pre SZČO vo výške 506,50 eura.

