Minimálna hodnota stravného lístka sa od začiatku budúceho roka zvýši o 30 centov

10.12.2022 (Webnoviny.sk) - Minimálna hodnota stravného lístka sa pre státisíce zamestnancov od začiatku budúceho roka zvýši zo 4,80 eura na 5,10 eura. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR tým reaguje na vývoj indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní so zámerom zámerom zmierniť dopady rastúcej inflácie. Opatrenie o zvýšení súm stravného už vyšlo v Zbierke zákonov SR.

Minimálna hodnota stravného

Opatrením sa suma stravného zvýši pri trvaní pracovnej cesty od 5 do 12 hodín zo 6,40 eura na 6,80 eura, pri trvaní pracovnej cesty od 12 hodín do 18 hodín z 9,60 eura na 10,10 eura a pri pracovnej ceste trvajúcej nad 18 hodín zo 14,50 eura na 15,30 eura.

Minimálna hodnota stravovacej poukážky je pritom podľa Zákonníka práce 75 % stravného pre pracovné cesty v trvaní od 5 do 12 hodín.

Pri sume stravného 6,80 eura je minimálna hodnota stravovacej poukážky 5,10 eura. Zákonník práce určuje minimálnu hodnotu stravovacej poukážky, zamestnávateľ sa môže rozhodnúť poskytovať stravovaciu poukážku vo vyššej hodnote.

Tretie zvýšenie od mája

Za august tohto roka dosiahol mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní na Slovensku hodnotu 105, čo predstavuje oproti základni zvýšenie o 5 percentuálnych bodov.

Za základňu sa pritom považuje príslušný kalendárny mesiac, podľa ktorého boli naposledy opatrením upravené sumy stravného. „V zmysle mechanizmu zvyšovania súm stravného podľa zákona o cestovných náhradách bola teda splnená podmienka na ich zvýšenie," konštatuje ministerstvo práce.

Minimálna hodnota stravných lístkov sa od mája tohto roka zvýši tretíkrát. Prvýkrát najnižšia hodnota gastrolístkov stúpla od mája tohto roka z 3,83 eura na 4,50 eura, druhýkrát od septembra tohto roka zo 4,50 eura na 4,80 eura.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Nad Slovenskom hrozila zrážka dvoch lietadiel, tvrdí Hlas a žiada hlavu šéfa Letových prevádzkových služieb

Nad Slovenskom podľa strany Hlas – sociálna demokracia hrozila zrážka dvoch lietadiel.

Strana vyzýva ministra dopravy a výstavby Pavla Lančariča, aby okamžite začal konať a odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Letových prevádzkových služieb Martina Kabáta. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Macíková.

„Po kauze zlatých padákov pre manažment podniku, na ktorý upozornil Hlas – sociálna demokracia sa ukázalo ďalšie vážne pochybenie šéfa podniku Martina Kabáta. Nad východným Slovenskom sa v našom vzdušnom priestore začiatkom mája takmer zrazili dve dopravné lietadlá. Podľa letových dispečerov ide o dôsledok zlých manažérskych rozhodnutí v štátnom podniku Letové prevádzkové služby,“ uviedol predstaviteľ Hlasu Samuel Migaľ.

Takto to podľa Migaľa vyzerá, ak sú do štátnych podnikov nominovaní ľudia čisto na základe politickej príslušnosti a nie na základe odbornosti.





„Je čas to po voľbách to zmeniť a odbornosť a profesionalita musia byť základným kritériom pre takéto nominácie. Navyše incident hroziaci veľkou medzinárodnou blamážou kompetentní tajili. Je to škandál a očakávam, že minister dopravy Lančarič sa s prípadom oboznámi a bude rezolútne konať,“ dodal Migaľ.