Mimoriadne rokovania s lídrami Kosova a Srbska nepriniesli prielom

23.6.2023 (SITA.sk) - Lídri Srbska a Kosova nedosiahli žiadny prielom počas štvrtkových mimoriadnych rokovaní, ktoré hostila Európska únia (EÚ) s cieľom zmierniť napätie na ich spoločnej hranici.

Otvorený konflikt

Podľa šéfa európskej diplomacie sa však v obave z návratu k otvorenému konfliktu zhodujú na potrebe predčasných volieb.

„Myslím, že obaja lídri si uvedomujú vážnosť situácie,“ skonštatoval Josep Borrell po hodinách samostatných rokovaní s kosovským premiérom Albinom Kurtim a srbským prezidentom Aleksandarom Vučićom.

Keďže dvojica sa odmietla osobne stretnúť, rokovali s Borrellom v Bruseli každý samostatne. Borrell pritom pripustil, že majú „rôzne interpretácie príčin a tiež faktov, dôsledkov a riešení“.

Zlepšenie vzťahov

„Dosiaľ sme sledovali len opak,“ prečítal z písaného stanoviska. Poznamenal však, že pozitívne je, že „sme sa dohodli na potrebe nových volieb a podrobne sme diskutovali o spôsoboch a krokoch ako k nim dospieť“.

Ešte pred štyrmi mesiacmi sa pritom podľa Borrella zdalo, že situácia je sľubná. Po skončení rozhovorov s Vučićom a Kurtim oznámil, že Srbsko a Kosovo vyjadrili tichý súhlas s plánom podporovaným EÚ, ktorý mal ukončiť mesiace trvajúcu politickú krízu a pomôcť zlepšiť ich vzťahy v dlhodobejšom horizonte.

Táto „dohoda“ sa však takmer okamžite rozpadla, keďže obaja lídri zjavne porušili záväzky, ktoré Borrell naznačil.

