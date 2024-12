Mimoriadna schôdza bude zrejme ešte jedna, Kollár stanovil termín pred predčasnými voľbami

22.8.2023 (SITA.sk) - Okrem slávnostnej schôdze Národnej rady SR, ktorá sa uskutoční 1. septembra, sa bude konať mimoriadna parlamentná schôdza, na ktorej budú poslanci v skrátenom legislatívnom konaní schvaľovať dva vládne návrhy.

Ako ďalej informoval predseda Národnej rady Boris Kollár (Sme rodina) v Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu, schôdza sa pravdepodobne uskutoční 7. septembra.

Mimoriadnu schôdzu iniciovala strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) spolu s nezaradenými poslancami a kandidátmi Slovenskej národnej strany – Tomášom Tarabom, Štefanom Kuffom a Filipom Kuffom.

Poslanci podpísaní pod zvolaním mimoriadnej schôdze v návrhu žiadajú povereného ministra vnútra Ľudovíta Ódora, aby odvolal z funkcie policajného prezidenta Štefana Hamrana. Opozičný Smer-SD taktiež chce, aby všetci obvinení vyšetrovatelia NAKA, „tzv. čurillovci“, boli postavení mimo výkon služby.

Smer-SD zároveň požaduje, aby prezidentka Zuzana Čaputová vystúpila v pléne parlamentu a informovala o vzniknutej situácii i opatreniach, ktoré prijala v rámci svojich právomocí. Taktiež ju chcú vyzvať k tomu, aby napĺňala základnú povinnosť, a to zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov. Odobrením uznesenia by žiadosť putovala aj k riaditeľovi Slovenskej informačnej služby, ktorý by musel NR SR predložiť správu o bezpečnostnej situácii na Slovensku.

