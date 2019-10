Mimo trvalého pobytu sa zdržuje takmer každý desiaty Slovák, najvyšší prílev má Bratislava

BRATISLAVA 7. apríla (WebNoviny.sk) - Mimo svojho trvalého pobytu sa obvykle zdržuje takmer každý desiaty Slovák. Vyplýva to z analýzy Inštitútu finančnej politiky (IFP) pri Ministerstve financií SR. Najviac ľudí prichádza do krajských miest a priemyselných parkov, a to hlavne za štúdiom a za prácou.

Diskusia o zjednodušení menenia trvalého bydliska

"Sťahovanie obyvateľstva do ekonomických centier je globálny trend," uviedol pre agentúru SITA analytik Inštitútu zamestnanosti Alexej Dobroľubov. Výraznejšiemu sťahovaniu za prácou by podľa neho pomohlo, ak by bolo k dispozícii vo väčšej miere nájomné bývanie.

"Zároveň dodávame, že to nie je dôvod na rezignáciu na regionálne politiky, ktoré udržia ekonomický život v regiónoch. Na diskusiu dávame napríklad aj zjednodušenie menenia trvalého pobytu," uviedol analytik Inštitútu zamestnanosti. Podľa neho by zjednodušenie menenia trvalého pobytu zlepšilo hlavne možnosti tvorby verejných politík ohľadom sťahovania obyvateľstva v rámci Slovenska, keďže by štát disponoval viacerými dátami.

Najvýraznejší tok medzi Košicami a Prešovom

Celkový počet osôb na Slovensku, ktoré majú odlišný trvalý a obvyklý pobyt, je 461 tisíc (9 %). Najvyšší prílev obyvateľov má podľa analýzy Bratislava, a to až 66 tisíc. Okrem krajských miest sa medzi ekonomické centrá radia obce s priemyselným parkom, ako je Lozorno alebo Galanta. Spomedzi krajov je hlavným magnetom Bratislavský kraj so silnou dominanciou hlavného mesta, kam smerujú ľudia zo všetkých krajov. Najvýraznejší prílev je z Trnavského kraja, kde bude pravdepodobným dôvodom dochádzanie do práce. "V rámci regionálnej migrácie sú najvýraznejšie toky medzi Košicami a Prešovom, ktoré presahujú odlev do hlavného mesta," tvrdia analytici IFP.





Analytici IFP analyzovali tzv. obvyklý pobyt občanov, ktorý hodnovernejšie odzrkadľuje centrum ekonomického života a toky obyvateľstva, ako trvalý pobyt. Najväčší rozdiel medzi identifikovaným obvyklým a trvalým pobytom je predovšetkým v krajských mestách, ktoré pôsobia ako spádové oblasti pre okolie. "Na základe údajov o občanoch z administratívnych dát (najmä vlastníctvo nehnuteľnosti a škola detí) sme pomocou štatistických metód odhadli hypotetické centrum aktivity občana, ktoré reprezentuje obvyklý pobyt“, uviedol analytik IFP a spoluautor analýzy Peter Harvan.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !