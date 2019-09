Millman na US Open šokoval Federera a vo štvrťfinále vyzve Djokoviča

NEW YORK 4. septembra (WebNoviny.sk) - Roger Federer zatiaľ nepridá šiesty singlový titul z tenisového US Open. Tridsaťsedemročná švajčiarska legenda na záver pondelkového nočného programu v New Yorku nečakane prehrala v osemfinále dvojhry s Austrálčanom Johnom Millmanom 6:3, 5:7, 6:7 (7), 6:7 (3) a nedočkala sa veľkého štvrťfinále proti Srbovi Novakovi Djokovičovi.



Šampión z rokov 2004 - 2008 Federer nebol vo svojej koži, urobil až 76 nevynútených chýb a len 49 % prvého podania trafil do kurtu. Viedol síce 6:3 a 5:3, ale potom mu odišlo podanie a nevrátilo sa do konca zápasu.

"Počas stretnutia som si všimol, že Federer nie je istý na svojom servise a zistil som, že sa s tým dá niečo urobiť. Zatiaľ čo on svoje podanie neudržal na vysokej úrovni, ja som to svoje zlepšil a to bol kľúč k úspechu," uviedol John Millman v prvom pozápasovom rozhovore na kurte.

Dvadsaťdeväťročný Austrálčan (55. hráč rebríčka ATP) hrá životný turnaj, predtým bol na grandslamovom podujatí najďalej v 3. kole vlani práve na US Open a rok predtým na Wimbledone.

US Open - dvojhra mužov - osemfinále John Millman (Aus.) - Roger Federer (Švaj.-2) 3:6, 7:5, 7:6 (7), 7:6 (3)





