Milióny eur na sociálny program a zdravotnú starostlivosť vynaložil Volkswagen Slovakia aj v roku 2018

Spoločnosť prispieva zamestnancom na zmluvnú autobusovú dopravu, ubytovanie či doplnkové dôchodkové sporenie

Tisícky preventívnych a periodických lekárskych prehliadok

Volkswagen Slovakia sa stará nielen o to, aby zabezpečil zamestnancom najvyššie platy v rámci automobilového priemyslu na Slovensku. Spoločnosť aj v roku 2018 vynaložila milióny eur na sociálny program a zdravotnú starostlivosť. Priemerný mesačný príjem v najväčšej firme Slovenska za rok 2017 bol 1 854 eur bez zarátania manažmentu. Na aktuálne obsadzované pozície výrobný pracovník pre montáž a lakovňu ponúka spoločnosť plat od 1 050 eur mesačne a nástupný bonus 500 eur.

Vyše 8,3 milióna eur prispel Volkswagen Slovakia zamestnancom na zmluvnú dopravu a ubytovanie.

"Aj bohatou ponukou benefitov a širokým spektrom zamestnaneckých výhod prispievame k spokojnosti našich spolupracovníkov. V atraktívnom sociálnom programe si každý z nich nájde to svoje," uviedol vedúci oddelenia Personálnej starostlivosti Juraj Kiripolský.

Spoločnosť v období január – október 2018 prispela spolupracovníkom na zmluvnú autobusovú dopravu a ubytovanie čiastkou 8 340 000 eur. Zamestnanci majú nárok na príspevok zamestnávateľa do III. piliera. Na doplnkové dôchodkové sporenie im Volkswagen Slovakia v rovnakom období prispel sumou 3 808 000 eur. Firma poskytuje spolupracovníkom tiež bezúročné pôžičky až do výšky 20 000 eur, túto možnosť využilo 330 z nich v celkovej výške 1 650 000 eur. Na rekreácie na Slovensku, v zahraničí, na rehabilitačné pobyty a detské tábory prispela spoločnosť sumou 900 000 eur, a to celkovo 3 250 zamestnancom.

Volkswagen Slovakia v rámci nadštandardnej zdravotnej starostlivosti, ktorá je poskytovaná v dvoch zdravotných strediskách prislúchajúcich k bratislavskému závodu, zabezpečil v mesiacoch január – október 3 660 preventívnych lekárskych prehliadok, 9 607 periodických lekárskych prehliadok, z nich 2 046 tzv. Check up-ov. Ide o komplexné preventívne lekárske vyšetrenie zahŕňajúce širšie laboratórne vyšetrenia krvi, funkčné vyšetrenie pľúc, zraku a sluchu, rehabilitačné vyšetrenie, elektrokardiogram a po 40. roku života i preventívne vyšetrenie prítomnosti krvi v stolici.

Na predrehabilitačnom vyšetrení v rámci preventívnej rehabilitačnej starostlivosti sa od januára do októbra 2018 zúčastnilo 346 zamestnancov a v tom istom období bolo vykonaných 1 246 blokov procedúr. V roku 2018 bolo na pobyte v kúpeľnom zariadení v Piešťanoch alebo vo Vysokých Tatrách celkovo 56 kolegov.

"Vo Volkswagen Slovakia kladieme veľký dôraz na starostlivosť o zamestnancov, ktorú im v mnohých prípadoch poskytujeme v nadštandardnom rozsahu. Za aktivity, ktorými aktívne podporujeme zdravie a zdravý životný štýl našich kolegýň a kolegov, sme získali ocenenie Zdravá firma roka," pripomenula Dagmar Wittgrúberová, vedúca Manažmentu zdravia Volkswagen Slovakia.





