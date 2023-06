Miliarda zaočkovaných za štyri mesiace. Bezprecedentný úspech, tvrdia vedci, kazí nám to však politika

Málokto si po prepuknutí pandémie vedel predstaviť, že o rok bude proti ochoreniu COVID-19 zaočkovaná miliarda ľudí. Nielenže sa vyvinuli a schválili viaceré vakcíny, ale tento míľnik sme dosiahli za neuveriteľné štyri mesiace.

Odborníci predpokladajú, že hranicu dve miliardy zaočkovaných dosiahneme ešte rýchlejšie. Svetová zdravotníctva ogranizácia (WHO) však zároveň pripomína, že rozdiely medzi jednotlivými krajinami sveta sa ešte viac prehĺbili.

Kým v Číne, Európe či Spojených štátoch prebieha očkovanie v masovom meradle, v Afrike a ďalších chudobnejších oblastiach sa ľudia k vakcínam dostávajú len veľmi pomaly. To však predstavuje pre celý svet určité riziko.

Bezprecedentný úspech

Iba 16 mesiacov od identifikovania vírusu SARS-CoV-2 v čínskom Wu-chane, konkrétne 27. apríla, bolo celosvetovo podaných 1,06 miliardy dávok 570 miliónom ľuďom. Aspoň jednu dávku teda dostalo už 7,3 percenta svetovej populácie.

„Je to bezprecedentný vedecký úspech,“ uvádza WHO a pripomína, že sa to podarilo vďaka vakcínam z rôznych krajín. Takú solidaritu a spoločnú snahu o dosiahnutie cieľa ešte svet nezažil. Tu však solidarita zjavne končí.





„Je skvelé, že sme v krátkom čase vyvinuli viac vakcín a podali sme miliardu dávok, ale spôsob, akým sa to stalo, prehĺbil nerovnosti po celom svete,“ hovorí Krishna Udayakumar z Duke Global Health Institute v Durhame.

Desať národov

Asi tri štvrtiny všetkých vakcín smerovali iba k desiatim národom. Samotná Čína a Spojené štáty dostali takmer polovicu všetkých dávok, ale iba dve percentá sa dostali na africký kontinent.





Podľa odborníkov je však zaistenie globálneho očkovania vecou vlastného záujmu krajín s vysokými príjmami. Z hľadiska záchrany životov a obnovy globálneho hospodárstva potrebujeme, aby boli zaočkovaní napríklad aj ľudia v Mjanmarsku.

Ukazuje sa však, že nejde len o rozdelenie na bohaté a chudobné štáty. Aj v tých vyspelých čelia mnohým výzvam a problémom, ako ukazuje štúdia z Veľkej Británie, ktorá sa zamerala na 1,1 milióna ľudí vo veku nad 80 rokov.

Zraniteľní voči kmeňom

Išlo o seniorov, ktorí boli liečení na britských klinikách alebo v tamojších nemocniciach v období od decembra 2020 do januára 2021. Ukázalo sa, že z tejto skupiny bolo zaočkovaných 42,5 percenta belochov a iba 20,5 percenta ľudí čiernej pleti.





Rovnako sa našli dôkazy o rozdieloch v rámci sociálno-ekonomických línií. Tieto závery sú závažné hlavne preto, že keď sa neočkuje všade a medzi všetkými ľuďmi rovnako, sme zraniteľnejší voči novým variantom koronavírusu.

„Globálnu pandémiu možno poraziť iba globálnou reakciou,“ povedal pre magazín Nature Udayakumar. Pred nami je však ešte dlhá cesta. Na to, aby sa dosiahla kolektívna globálna imunita, bude nutné zaočkovať 75 percent zo 7,79 miliardy ľudí.





Aj keď výrobcovia vakcín neustále navyšujú výrobu, aby uspokojili dopyt, môže to trvať ďalších šesť až 12 mesiacov. Aj napriek tomu je podľa odborníkov vysoko pravdepodobné, že dvojmiliardovú hranicu zaočkovaných dosiahneme oveľa rýchlejšie, ako sme dosiahli prvú miliardu.





