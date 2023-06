Milanová chce zrekonštruovať knižnice na Slovensku, mnohé boli desaťročia zanedbávané

10.8.2021 (Webnoviny.sk) - Knižnice by nemali byť len miestom, kde sa požičiavajú knihy, ale aj miestom stretávania sa generácií, priestorom pre vzdelávanie, kultúrne podujatia, príjemným a pohodlným prostredím, kde sa každý cíti dobre. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedla ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO).

„Realita niektorých knižníc je však aj dnes skľučujúca. Mnohé boli totiž desaťročia zanedbávané. Nevyhovujúce priestory, zastarané vybavenie. Situáciu zachraňuje len oddaný a trpezlivý personál,“ uvádza ministerka. Dodáva, že sa to musí čo najskôr zmeniť.

Ministerstvo kultúry SR preto v týchto dňoch spustilo projekt mapovania reálnych nákladov interiérovej, prípadne exteriérovej rekonštrukcie knižníc. „Veríme, že všetky oslovené verejné krajské, regionálne a mestské knižnice nám v tejto snahe pomôžu,“ uzavrela ministerka.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

