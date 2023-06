Milanová a poslanci OĽaNO skritizovali RTVS, ktorá si k téme konfliktu na Ukrajine pozvala Čarnogurského (video)

23.2.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanci za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) kritizujú Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS) pre pozvanie Jána Čarnogurského k téme konfliktu na Ukrajine.

Informoval o tom Matúš Mandrák z mediálneho tímu hnutia OĽaNO. Ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽaNO) pred rokovaním vlády uviedla, že dáva v súvislosti s danou vecou podnet na Radu pre vysielanie a retransmisiu.

Podľa Krúpu nejde o objektivitu

Predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (OĽaNO) podotkol, že Čarnogurský je členom Valdajského diskusného klubu a šéfom Slovensko-ruskej spoločnosti.

Obe platformy podľa Krúpu slúžia Putinovmu režimu pre šírenie proruských dezinformácií, ktoré následne preberajú dezinformačné médiá. „Pozývanie takýchto ľudí do diskusií a úmyselné podsúvanie kremeľského naratívu sa nedá nazvať objektivitou,“ konštatoval Krúpa.

Dôkaz tendenčnosti RTVS

Podľa člena európskeho výboru parlamentu Andreja Stančíka (OĽaNO) ide o dôkaz tendenčnosti, s ktorou RTVS pristupuje ku konfliktu na Ukrajine.





Stančík tvrdí, že Čarnogurský si svoju politickú kariéru skompromitoval účasťou na protestoch extrémistov a nekritickým obdivom k Vladimírovi Putinovi. Aj keď považuje za dôležité, aby v RTVS zaznievali rôzne názory, nemalo by to byť na úkor pravdy.

Ľudia potrebujú počuť pravdu a fakty

Predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá Kristián Čekovský (OĽaNO) varoval pred ďalším šírením dezinformácií vo verejnoprávnej RTVS.

„Ide o mimoriadne nebezpečné tendencie. V čase eskalácie konfliktu u našich východných susedov potrebujú občania počuť pravdu a fakty. Vedenie spravodajstva na čele s Vahramom Chuguryanom však dlhodobo razí teóriu, že objektivita znamená zverejniť každý názor, a teda aj očividné lži. Pravdu vyvažuje bludmi. Ich cieľom je, aby sa diváci i poslucháči stratili v spleti informácií a dezinformácií. Ako predseda mediálneho výboru musím varovať, že takéto personálne obsadenie verejnoprávneho média môže mať v čase hroziacej vojny ďalekosiahle dôsledky,“ zdôraznil.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

