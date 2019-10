Milan Škriniar si zo záujmu FC Barcelona či Manchestru United nerobí ťažkú hlavu

SENEC 10. októbra (WebNoviny.sk) - Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar prišiel v dobrej nálade do Senca na zraz A-tímu SR pred blížiacim sa stretnutím proti Česku (13. 10. o 15.00 h v Trnave) v 1. skupine B-divízie európskej Ligy národov 2018/2019 a následným medzištátnym prípravným zápasom vo Švédsku (16. 10. o 20.45 h v Štokholme).

Jeho klubovému tímu Interu Miláno sa v poslednom čase darí, v najvyššej talianskej súťaži figuruje na treťom mieste za lídrom Juventusom Turín a druhým v poradí Neapolom, v Lige majstrov (LM) sú "nerazzurri" s plným počtom 6 bodov druhí v skupine, len horším skóre za FC Barcelona.

Inter zvíťazil v ostatných šiestich stretnutiach, štyroch ligových a dvoch v LM. "Konečne sme nakopli takúto víťaznú sériu. Sme tam, kde sme chceli byť od začiatku sezóny. Verím, že túto úspešnú šnúru natiahneme čo najdlhšie," vyjadril sa Škriniar pred zástupcami médií v Senci.

O Škriniara majú záujem európske top kluby

V súvislosti s 23-ročným rodákom zo Žiaru nad Hronom zarezonovali správy, že o jeho služby sa zaujímajú dva európske top kluby Manchester United a FC Barcelona.





Finančná čiastka za eventálny prestup obrancu, ktorý prišiel vlani zo Sampdorie Janov do Interu, v uplynulej sezóne Serie A nevynechal ani jednu minútu a v milánskom klube má platný kontrakt do 30. júna 2022, dosiahla údajne až 85 miliónov eur.





"Ja som to videl iba na internete. Nerobím si z toho ťažkú hlavu. Už boli šumy aj v lete a nič sa nekonalo. Nemyslím si, že sa teraz čosi udeje. Myslím na iné veci. S Interom máme teraz veľa zápasov, hneď po asociačnom reprezentačnom termíne nás čakajú náročné duely, najbližšie je na programe milánske derby proti AC. Musíme sa na to dobre pripraviť. Juventus zatiaľ v talianskej lige kraľuje, ale aj s turínskym klubom sa dá hrať."

Slováci aj Česi s Ukrajinou prehrali

V európskej Lige národov Slovensku ani Česku nevyšli proti Ukrajine septembrové úvodné konfrontácie. "My aj oni sme s Ukrajinou prehrali. Česi pôjdu do sobotňajšieho zápasu v Trnave tiež s úmyslom zvíťaziť. Samozrejme, že aj my by sme radi naplno zabodovali, keď chceme pomýšľať na prvé miesto v skupine. Budeme musieť vyhrať, výsledok je určite veľmi dôležitý," vyjadril sa Škriniar.





Vníma aj prestíž s Českom: "Pochopiteľne, že je to iný zápas ako obyčajný. Rivalita medzi Slovenskom a Českom je tu vždy, či už ide o futbalový alebo hokejový zápas. Alebo aj iný šport. Vnímam to ja, vnímajú to ľudia. Myslim si však, že v minulosti bola táto rivalita o niečo väčšia ako teraz," povedal Škriniar.





Trnavská City Arena by mala byť zaplnená. "Teším sa na atmosféru, po dlhšom čase môžeme povedať, že bude vypredaný štadión v Trnave, v čo veríme. Počuli sme, že bolo viac žiadostí ako je kapacita, ľudia sa nezmestia na štadión. Je to super, že príde toľko divákov. Určite to bude krásne. Myslím si, že aj začiatok duelu je dobrý pre ľudí - hrá sa o tretej popoludní. Navyše má byť pekné počasie. Už len zvíťaziť a pripísať si tri body do tabuľky, to by bolo najlepšie," dodal Milan Škriniar.

