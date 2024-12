Mikas novou vyhláškou prekročil čiaru a Pellegrini ho vyzval, aby odstúpil z funkcie

28.12.2020 (Webnoviny.sk) - Expremiér a líder strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini vyzval hlavného hygienika Jána Mikasa na odchod z funkcie. Reagoval tak vo svojom statuse na sociálnej sieti na novú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), ktorá umožní prísť na parlamentnú schôdzu aj bezpríznakovým pozitívne testovaným poslancom na COVID-19.

Podľa neho ide o papalášstvo, ktoré umožňuje hlavný hygienik. Dodal, že jeho strana sa na pondelkovom rokovaní nezúčastní a nesúhlasí s predlžovaním núdzového stavu.

„Ján Mikas už svojimi krokmi prekročil čiaru, ktorá delí odborníkov od politikov. A mal by zvážiť svoj odchod z funkcie, ktorá má a musí byť výlučne odborná,“ napísal Pellegrini.

Papalášska vláda a politik Mikas

Nekonečné prejavy papalášizmu vládnej koalície sa dnes pretavili do „výnimky“ pre poslancov, ktorí sú pozitívni alebo v karanténe, no aj tak dostali od hlavného hygienika povolenie na hlasovanie v parlamente.

Keď ide o obmedzovanie práv ľudí v podobe predlžovania núdzového stavu – lebo to má dnes parlament schváliť – ide ochrana zdravia bokom. A bokom by mal ísť aj pán Mikas, ktorý uprednostnil politiku pred ochranou zdravia, hoci práve to je prácou hlavného hygienika. Pozrite si tlačovú konferenciu podpredsedu HLASU Richarda Rašiho na túto tému.

Ján Mikas by mal zvážiť odchod z Funkcie

Vianoce ako sviatky pokoja a lásky nijako nepridali vládnej koalícii čo i len trochu viac pokory a skromnosti. Naopak, už niekoľko dní opäť vidíme okázalé prejavy papalášizmu a politiky rovnejších medzi rovnými. A je mi veľmi ľúto, že sa na túto politickú hru opäť prepožičiava hlavný hygienik, ktorého úlohou je chrániť zdravie ľudí, a nie robiť slúžku vládnej koalícii.





Predvčerom sme s veľkou pompou sledovali začiatok očkovania na Slovensku. Všetci dokážeme pochopiť, že ako prvého proti koronavírusu zaočkovali dlhoročného zdravotníka, profesora Krčméryho. Pochopíme aj to, že ako vážny politický signál občanom sa nechala zaočkovať aj pani prezidentka. Čo už však nijako neviem pochopiť, je okázalé očkovanie druhého sledu koaličných politikov – pánov Grendela, Šeligu, Klusa či pani ministerky Milanovej.





V situácii, keď každá jedna z obmedzeného počtu vakcín má ísť na rizikové skupiny zdravotníkov či dôchodcov, tu očkujeme mladých a zdravých ľudí, ktorí vzhľadom na svoju dôveryhodnosť nie sú žiadnymi zásadnými osobnosťami, schopnými presviedčať pochybovačov.

A papalášizmus pokračuje. Dnes sa uskutoční schôdza Národnej rady, na ktorej chce koalícia schváliť bianko šek pre vládu, aby mohla kedykoľvek opakovane predlžovať núdzový stav až do konca volebného obdobia. S veľkou pravdepodobnosťou však vládna koalícia nedisponuje potrebnou ústavnou väčšinou zdravých poslancov, aby tento zákon mohla prijať. A tak príde už niekoľkýkrát s pomocou rukou hlavný hygienik, ktorý včera vydanou vyhláškou zrazu umožnil prísť do parlamentu aj poslancom, pozitívnym na koronavírus.

Ako chcú vládni politici, aby ľudia rešpektovali ich nariadenia, ak ich sami okázalo rad radom porušujú? Akým príkladom idú, ak si papalášsky umožnia výnimky, o ktorých sa iným nemôže ani snívať? Už nám zrazu nezáleží na zdraví ľudí, keď má prednosť politika?

Poslanci HLASU – sociálna demokracia sa na dnešnej fraške nezúčastnia. Nesúhlasíme s predlžovaním núdzového stavu, vláda mala za 90 dní dostatok času, aby zaviedla opatrenia proti koronavírusu. A mala aj dostatok času na to, aby o nich ľudí presvedčila a ukázala, že ide príkladom v ich dodržiavaní. A nie v v papalášskom obchádzaní pravidiel, ktorého sme dennodenne svedkami.





Je mi veľmi ľúto, že toto papalášstvo umožňuje sám hlavný hygienik, ktorý má v prvom rade dbať o zdravie všetkých ľudí na Slovensku. Ján Mikas už svojimi krokmi prekročil čiaru, ktorá delí odborníkov od politikov. A mal by zvážiť svoj odchod z funkcie, ktorá má a musí byť výlučne odborná.

Zdroj: Facebook Peter Pellegrini

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 23. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 23. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Neodkladajte problémy bokom, ale snažte sa o ich okamžité riešenie. Čím viac ich odložíte na neskoršie, tým viac komplikácií pribudne. Nenechávajte nič na náhodu.

Býk 21.4. - 21.5.

Stojte pevne na vlastných nohách a nevšímajte si žiadne posmešky. Mali by ste mimoriadne zvýšiť svoju aktivitu, asi sa to prejaví i na výsledkoch.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Najkritickejšie bude ráno. Len sa nezariekajte a nesľubujte nič, čo by vás mohlo neskôr mrzieť. Večer nájdete niečo, o čom ste si mysleli, že je navždy stratené.

Rak 22.6. - 22.7.

Dnes by ste mali dokázať, že nie ste taký egoista, za akého vás niektorí ľudia majú. Keď budete naozaj chcieť, určite nájdete kompromis prijateľný tak pre vás, ako aj pre druhú stranu.













Všetky Horoskopy Pondelok 23. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu