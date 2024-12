Mikaela Shiffrinová sa na svahy vrátila vo veľkom štýle, vyhrala slalom v Aare a spečatila zisk malého glóbusu

11.3.2024 (SITA.sk) - Fenomenálna americká reprezentantka Mikaela Shiffrinová sa po 44 dňoch vrátila do kolotoča Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní.

Súťaží sa ešte o štyristo bodov

V nedeľu sa do seriálu vrátila slalomom SP vo švédskom Aare vo veľkom štýle, v oboch kolách dosiahla najlepší čas a zaznamenala už 96. triumf v pretekoch seriálu. Spečatila ním zisk malého krištáľového glóbusu za celkové prvenstvo v hodnotení disciplíny v tomto ročníku.

O sto bodov tiež stiahla náskok Švajčiarky Lary Gutovej-Behramiovej na čele celkového poradia SP, pred Shiffrinovou je ešte aj Talianka Federica Brignoneová. Švajčiarska pretekárka vedie o 282 pred talianskou súperkou a 345 bodov pred úžasnou americkou lyžiarkou. V hre je ešte 400 bodov. "Lomcujú mnou emócie. Som veľmi hrdá na prácu môjho tímu. Som veľmi šťastná, pretože som v druhom kole predviedla jeden zo svojich najlepších výkonov. V prvom kole som do toho tlačila, možno to nebolo najlepšie rozhodnutie, mohlo to byť čistejšie. Napriek tomu som spokojná. Na druhom kole by som nezmenila vôbec nič," uviedla Shiffrinová po nedeľňajšom triumfe do mikrofónu organizátorov.

Shiffrinová zvyšovala náskok

V nedeľňajšom slalome Shiffrinová viedla po 1. kole dve stotiny sekundy pred Švajčiarkou Michelle Gisinovou, tretia bola s mankom jedenástich stotín Chorvátka Zrinka Ljutičová. V druhom sa chorvátska reprezentantka dostala o desatinu sekundy pred švajčiarsku súperku. Američanka potom previedla vynikajúcu jazdu a od úvodu až do cieľa zvyšovala náskok pred konkurenciou. V slalome dosiahla získala už ôsmy malý glóbus v kariére, ďalšie dve má za obrovský slalom a jeden za super-G. Dovedna päťkrát už ovládla aj celkové poradie SP.

Vlhová je stále druhá

Zaujímavosťou je, že v hodnotení slalomu SP je stále druhá Petra Vlhová, ktorá po nepríjemnom páde v Jasnej a zranení kolena už ukončila sezónu. Na Shiffrinovú stráca 225 bodov. Tretia je Nemka Lena Dürrovú, ktorá v nedeľu finišovala štvrtá len stotinku za treťou Gissinovou. V poradí disciplíny ju od 28-ročnej Liptáčky delí 13 bodov a v záverečnom slalome sezóny v rakúskom Saalbachu ju pravdepodobne predstihne.

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.