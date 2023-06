Mihál končí na poste štátneho tajomníka ministerstva práce, vo funkcii nezotrval ani mesiac

14.4.2020 (Webnoviny.sk) - Štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozef Mihál (SaS) skončí vo svojej funkcii. Agentúre SITA to potvrdil hovorca rezortu práce a sociálnych vecí Michal Stuška.

"Jozefa Mihála považujem za odborníka a som rád, že som ho oslovil," uviedol minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina). Ako ďalej dodal, prvé intenzívne týždne ich spolupráce vyhodnocoval tak, že môže byť prospešná a vzájomne obohacujúca.

Odlišné názory

"Zrejme sú vždy niektoré detaily, v ktorých musí mať minister posledné slovo. Situácie, v ktorých sme niekedy mali na nastavenia opatrení odlišný názor, som však určite nepovažoval za zásadné," dodal Krajniak k odchodu Mihála z rezortu práce a sociálnych vecí.

Vláda Mihála odvolá z funkcie na jeho žiadosť. Bol ministrom práce a sociálnych vecí v rokoch 2010 až 2012, na pozíciu štátneho tajomníka nastúpil od 22. marca tohto roka.

Druhý po Maroszovi

Jozef Mihál je druhým štátnym tajomníkom, ktorý skončí vo funkcii počas vládnutia Igora Matoviča (OĽaNO). Začiatkom apríla vláda odvolala z funkcie štátneho tajomníka rezortu dopravy a výstavby Jána Marosza (OĽaNO).

Bývalý poslanec NR SR a tieňový minister dopravy za OĽaNO pokračuje na Úrade vlády SR. Ministrom dopravy a výstavby SR je Andrej Doležal za hnutie Sme rodina.

Viac k téme: Matovičova vláda (OĽaNO-Sme rodina-SaS-Za ľudí), štátny tajomník

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

