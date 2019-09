Migrantom treba pomôcť v domovských krajinách, tvrdí Babiš a ich odmietnutie považuje za symbol

"Keď hovorím o tom, že nechcem prijať ani jedného migranta, tak je to preto, že to je symbol. Mali by sme vyjednávať so štátmi severnej Afriky a mať Marshallov plán pre Afriku," povedal Babiš na ministerstve zahraničných vecí s tým, že sa na túto tému plánuje baviť aj s talianskym premiérom Giuseppem Contem, s ktorým sa stretne v utorok. Práve Taliansko pritom tlačí na to, aby si ostatné európske štáty podelili migrantov, ktorí cez krajinu prichádzajú do Európy.