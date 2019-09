MiddleCap poskytol strategické poradenstvo globálnemu dopravcovi Transdev pri akvizícii skupiny 3ČSAD v Česku

MiddleCap bol pri transakcii strategickým finančným poradcom na strane kupujúceho, teda spoločnosti Transdev Česká republika s.r.o.. Výsledkom úspešnej transakcie bola akvizícia 87,04% akcií v ČSAD Havířov a.s. a 25% podielu v BUS MANAGEMENT s.r.o.. Tím MiddleCap manažovala Sabina Matzenauerová, Head of Advisory a Managing Director MiddleCap CZ v spolupráci s Josefom Pokorným, Tomášom Zeľom a Martinom Proksom, Head of Private Equity MiddleCap Group, S.A..