Michalovce už nechcú iba pekne hrať, ale aj naplno bodovať

BRATISLAVA 28. septembra (WebNoviny.sk) - Hráči MFK Zemplín Michalovce získali v doterajších deviatich kolách tohto ročníka najvyššej slovenskej súťaže iba štyri body a s bilanciou 1 - 1 - 7 a skóre 7:17 im v tabuľke patrí posledné 12. miesto.

Jediné víťazstvo dosiahli zverenci trénera Antona Šoltisa doma nad Podbrezovou (2:0) v 7. kole Fortuna ligy. Zemplínčania pochopiteľne nie sú spokojní s doterajším účinkovaním, pred sezónou 2018/2019 sa v klube rozprávalo o útoku na prvú šestku. Na východe Slovenska však zatiaľ nepanikária.

Cítia veľký tlak

"Tlak na body pociťujeme, pretože vieme, v akej sme situácii a kde sa nachádzame. Uzatvárame prvoligovú tabuľku, takže aj tlak od vedenia klubu je samozrejmosťou. Nikto nechce byť posledný, ani ja, ani majitelia klubu, ani fanúšikovia. V športe je bežná vec, že ak nie sú výsledky, tak ste pod tlakom, je to normálna vec. My, tréneri, spolu s hráčmi robíme všetko, aby sa to zlepšilo," cituje oficiálna internetová stránka michalovského klubu s odvolaním sa na denník Korzár vyjadrenie trénera Antona Šoltisa.



Hoci sa hráči Michaloviec prezentujú otvoreným kombinačným futbalom a ich herný prejav hodnotia odborníci pozitívne, často umierajú na krásu. Body "žlto-modrým" nepribúdajú a sú na dne tabuľky. "Nemyslím si, že klesáme na duchu, hoci po ostatnom ligovom zápase v Nitre a prehre 1:2 to nebolo veselé,“ priznal na webe fortunaliga.sk stredopoliar MFK Zemplín Jozef-Šimon Turík a odhodlane doplnil: "Sme síce poslední, ale všetci vieme, že nič nie je stratené a sezóna je ešte veľmi dlhá. Dostaneme sa z toho."

Proti Ružomberku s cieľom vyhrať

V dueli 10. kola Fortuna ligy si hráči Michaloviec zmerajú sily v domácom prostredí s MFK Ružomberok, ktorému patrí štvrtá priečka so 16 bodmi. "Jedno je isté, do každého duelu ideme s cieľom vyhrať a inak to nebude ani tentoraz. Bude to pre nás dôležité stretnutie, nie však existenčné, lebo liga je ešte dlhá. Potrebujeme však už zabodovať naplno," skonštatoval 42-ročný kormidelník Anton Šoltis, ktorému kluboví funkcionári naďalej dôverujú.



Za viac ako dva roky v skromných podmienkach urobil s mužstvom výrazný posun vpred. "Hráme lepšie ako v minulej sezóne. Čistých šancí si utvárame viac, aj všetky štatistické ukazovatele sú lepšie. Čo však z toho, keď nebodujeme. Potrebujeme skĺbiť hernú i výsledkovú stránku, aby sme boli spokojní," zakončil michalovský lodivod.

Potrebné aj škaredé víťazstvo

"Je príjemné počúvať, ako dobre hráme a aký máme sympatický prejav hry. Na druhej strane, asi by raz bolo lepšie ukopať nejaké škaredé víťazstvo a zabodovať naplno, pretože to už veľmi potrebujeme," uviedol 23-ročný michalovský stredopoliar Jozef-Šimon Turík, ktorý pred duelom proti Ružomberku dodal: "Sobotňajšie víťazstvo môže byť prvým krokom, aby sme sa odrazili vyššie. Doma sme silní a verím, že sa k nám konečne prikloní aj šťastie a Ružomberok zdoláme. Máme na to."

