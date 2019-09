Michalovce posilnili dvaja obrancovia, jedným z nich je i slovenský mládežnícky reprezentant

MICHALOVCE 7. septembra (WebNoviny.sk) - Zmeny v kádri nastali počas reprezentačného asociačného termínu a ligovej prestávky v klube najvyššej slovenskej futbalovej súťaže MFK Zemplín Michalovce, ktorému po 7. kole Fortuna ligy patrí v tabuľke posledné dvanáste miesto so 4 bodmi. Po odchode talentovaného 19-ročného stredopoliara Martina Bednára do FC DAC 1904 Dunajská Streda (na Žitnom ostrove podpísal zmluvu na štyri roky, pozn.) angažovali na Zemplíne dvoch hráčov.

Vracia sa do rodného mesta

Do tímu trénera Antona Šoltisa pribudli a vystužili defenzívne rady mužstva mládežnícky reprezentant SR Denis Petro z talianskeho Lazia Rím a Poliak Tomasz Nawotka z Legie Varšava. Informuje o tom oficiálna internetová stránka michalovského klubu.



Devätnásťročný ľavý obranca či stopér Denis Petro (nar. 18. júna 1999) je michalovský rodák, ale odchovanec bardejovského futbalu. "Pred odchodom do Lazia Rím pôsobil Denis v sezóne 2014/2015 pri Laborci, ale iba v dorasteneckej kategórii. So žlto-modrými sa dohodol na zmluve na dva roky," informuje michalovský klubový web.

Prvé zahraničné pôsobenie

Pre pravého obrancu Tomasza Nawotku (nar. 14. februára 1997) je účinkovanie v MFK Zemplín prvé zahraničné pôsobisko. Dvadsaťjedenročný rodák z mesta Olsztyn futbalovo vyrastal v tímoch Sokól Ostróda a Concordia Elblag. Vo veku 17 rokov odišiel do Legie Varšava, ktorého hráčom je doteraz. V uplynulej sezóne strávil na hosťovaní v ďalšom poľskom klube Zaglebie Sosnowiec, s ktorým sa tešil z postupu do Ekstraklasy. "Do MFK Zemplín prichádza Tomasz na hosťovanie do konca tohto kalendárneho roka," dopĺňa informácie internetová stránka michalovského klubu.

